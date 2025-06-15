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Ташуев – о новом тренере ЦСКА: «Они его в лесу искали?»

Сегодня, 14:06
17

Бывший тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о фигуре нового главного тренера ЦСКА Фабио Челестини. Вскоре о назначении объявят официально.

«ЦСКА нашел себе главного тренера? Он что, его в лесу искал? У нас в стране полно своих способных специалистов. Я не знаю, кто такой Челестини. Зато у него смешная фамилия, прямо как Чиполлино. Звучат они примерно одинаково.

Может, это неплохой специалист. Узнаем это только после того, как он поработает в ЦСКА. Грустно, что наши клубы ищут счастье за рубежом, это огорчает. Им надо обращать внимание на отечественный рынок, на котором есть очень много талантливых специалистов», – сказал Ташуев.

  • 49-летний Фабио тренировал «Базель» с 2023 года. C командой он делал золотой дубль.
  • В качестве игрока больше всего матчей Челестини провел за «Лозанну».
  • В 2010 году Фабио помог швейцарцам пройти «Локомотив» в квалификации Лиги Европы.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига ЦСКА
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Комментарии (17)
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FCSpartakM
1749987165
чел с отчеством Абуезидович смеется над чужой фамилией
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Интерес
1749987646
По кастингу, из европейской подворотни.
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alefreddy
1749987904
а где они наши-дай физруку болотному Факел и больше не вспомнят его
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Cleaner
1749988036
Ташуев, ты с дуба рухнул. Чипполино? Как тебе с таким подростковым сознанием команду тренировать допускают. ...(((((((
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Таврида
1749988411
При Челестини Базель больше всех забил, меньше всех пропустил, взял чемпионство и Кубок. Ташуев, ты чего достиг?
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sochi-2013
1749989478
Кто бы говорил!
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Xiko
1749990136
Фамилия смешная? он что прямиком из школы сбежал?
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ivany4
1749991375
Как уже задолбали эти доморощенные специалисты! Такое впечатление, что пока они все не будут работать в РПЛ до глубокой старости, хороших тренеров в мире не найти!!)) Ну если вы такие способные и талантливые специалисты на нашем рынке, берите команды первой лиги, выводите в РПЛ и рвите всех иностранцев которые будут приглашены. Ну а пока "чиполлино" будут рвать вас!))
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Fju-2
1749991648
Не Ташуев, а синьор Помидор какой-то)
Ответить
Бан
1749994317
А завтра Ташуеву дадут клуб, встретится он с Челестини перед матчем, и будет целовать руки. А на пресс-конференции скажет, что его не так поняли.
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