Мостовой одобрил нового тренера ЦСКА: «Футбольный человек – это всегда плюс»

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил Фабио Челестини – будущего тренера ЦСКА.

«Хорошо! Если бы был Фабио Каннаваро, было бы лучше. (Смеется.) Все равно, это футбольный человек – это всегда плюс. Так и должно быть, это не я придумал! Футбольные люди должны работать.

Иностранец? А что такого? Может, в ЦСКА так захотели. Главное, чтобы был футбольный человек», – сказал Мостовой.