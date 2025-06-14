Мостовой одобрил нового тренера ЦСКА: «Футбольный человек – это всегда плюс»

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил Фабио Челестини – будущего тренера ЦСКА.
«Хорошо! Если бы был Фабио Каннаваро, было бы лучше. (Смеется.) Все равно, это футбольный человек – это всегда плюс. Так и должно быть, это не я придумал! Футбольные люди должны работать.
Иностранец? А что такого? Может, в ЦСКА так захотели. Главное, чтобы был футбольный человек», – сказал Мостовой.
- 49-летний Фабио тренировал «Базель» с 2023 года. C командой он делал золотой дубль.
- В качестве игрока больше всего матчей Челестини провел за «Лозанну».
- В 2010 году Фабио помог швейцарцам пройти «Локомотив» в квалификации Лиги Европы.
Источник: «Спорт-Экспресс»