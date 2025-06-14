Перечислены плюсы и минусы 25-миллионного новичка «Зенита» Жерсона

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов перечислил преимущества и недостатки новичка «Зенита» Жерсона.

«Плюсы.

Темп и контроль . Он прекрасно умеет держать мяч под давлением и самостоятельно его подвигать – как дриблингом, так и передачами. Вот показательный эпизод, в котором он показывает все перечисленные скиллы.

Гибкость . Может сыграть и опорника, и «десятку» – в зависимости от схемы. В последний год часто появлялся на правом фланге полузащиты, хотя эта позиция в «Зените» усиления и не требует. Очевидно, что Жерсона рассматривают в центр поля.

Креатив . Левша с точным пасом, умеет раскрутить атаку и подвести партнeров к голу.

Лидерство . Капитан «Фламенго», уважаем в раздевалке, в игре – настоящий голос команды. Я уверен, что в «Зените» он быстро обретет статус лидера, а то и вице-капитана.

Железное здоровье . За 10-летнюю карьеру Жерсон в сумме пропустил меньше 100 дней из-за проблем со здоровьем. Причем половина из этого – почечная инфекция, из-за которой он выбыл на 1,5 месяца в начале 2024 года. Даже травм средней тяжести не было.

Минусы.

Зависим от левой ноги, правая – почти для ходьбы.

Не слишком результативен: в этом году 1+4 в 28 матчах. Жерсон – больше про предпоследний пас».