Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Перечислены плюсы и минусы 25-миллионного новичка «Зенита» Жерсона

Перечислены плюсы и минусы 25-миллионного новичка «Зенита» Жерсона

Вчера, 18:21
5

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов перечислил преимущества и недостатки новичка «Зенита» Жерсона.

«Плюсы.

Темп и контроль. Он прекрасно умеет держать мяч под давлением и самостоятельно его подвигать – как дриблингом, так и передачами. Вот показательный эпизод, в котором он показывает все перечисленные скиллы.

Гибкость. Может сыграть и опорника, и «десятку» – в зависимости от схемы. В последний год часто появлялся на правом фланге полузащиты, хотя эта позиция в «Зените» усиления и не требует. Очевидно, что Жерсона рассматривают в центр поля.

Креатив. Левша с точным пасом, умеет раскрутить атаку и подвести партнeров к голу.

Лидерство. Капитан «Фламенго», уважаем в раздевалке, в игре – настоящий голос команды. Я уверен, что в «Зените» он быстро обретет статус лидера, а то и вице-капитана.

Железное здоровье. За 10-летнюю карьеру Жерсон в сумме пропустил меньше 100 дней из-за проблем со здоровьем. Причем половина из этого – почечная инфекция, из-за которой он выбыл на 1,5 месяца в начале 2024 года. Даже травм средней тяжести не было.

Минусы.

Зависим от левой ноги, правая – почти для ходьбы.

Не слишком результативен: в этом году 1+4 в 28 матчах. Жерсон – больше про предпоследний пас».

Еще по теме:
Раскрыта схема, как «Зенит» выкупит Жерсона у «Фламенго» в обход санкций 27
«Фламенго» не получал уведомлений от «Зенита» о выплате отступных за Жерсона 10
«Фламенго» сделал заявление по ситуации с продажей Жерсона 14
Источник: телеграм-канал Гоши Чернова
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Фламенго Зенит Жерсон
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1749914986
Это всё важно при принятии решения,да и то не факт.Остальное увидим потом. "...я музыку разъял на составные,я алгеброй гармонию поверил.".
Ответить
Круче чем вареные яица
1749915075
Значит, для последнего паса оставляем Вендела.
Ответить
FWSPM
1749916200
А жерсон в курсе что он новичок ?
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1749916542
25млн за предпоследний пас,который в состоянии даже вратарь сделать))).
Ответить
FCSpartakM
1749918971
начертил + столько, по факту написал либо не существенное, либо похожее разными словами. Обычный центр с хорошим укрыванием мяча, никаких уникальных пасов раздавать не будет. Про лидерство смешно, он что такой лидер в Европе лидером не стал. Про здоровье тоже смешно,зачем это вообще учитывать. Чувак умеющий распасовывать и играть под напом со статой, как у дворника. Автору самому не смешно?
Ответить
Главные новости
ФНЛ выступила с заявлением относительно стыковых матчей за место в Первой лиге
16:30
Агаларов высказался о намерении побить рекорд Дзюбы
15:55
1
Детали комичных переговоров Гасперини с «Ювентусом»
15:37
Губерниев определил футболиста, являющегося лицом российского спорта
15:25
4
Подробности трансфера Осипенко в «Динамо»
15:06
4
Клуб-участник КЧМ приехал в США без ряда основных игроков – их не отпустили с работы
14:17
3
Ташуев – о новом тренере ЦСКА: «Они его в лесу искали?»
14:06
17
Появилось объяснение, зачем «Спартак» подписывает Заболотного
13:51
27
Рабинер оценил назначение Карпина в «Динамо»
13:40
2
Реакция Губерниева на Карпина в «Динамо»
13:05
1
Все новости
Все новости
Попов – о Карпине в «Динамо»: «Личка лучше бы справился»
14:37
5
Ташуев – о новом тренере ЦСКА: «Они его в лесу искали?»
14:06
16
Появилось объяснение, зачем «Спартак» подписывает Заболотного
13:51
27
Рабинер оценил назначение Карпина в «Динамо»
13:40
2
Гранат: «Заболотный по всем характеристикам подходит «Спартаку»
13:27
1
Ловчев прокомментировал скорую экстрадицию Промеса
13:18
1
Реакция Губерниева на Карпина в «Динамо»
13:05
1
Ибишев: «Вообще не понимаю, как я оказался в сборной России»
12:43
5
Газинский подвел итог карьеры: «Практически ничего не выиграл»
12:13
3
Алланазаров – о Заболотном в «Спартаке»: «Грустно, что клуб до такого дошел»
11:28
27
ВидеоЗаболотный показал, как готовится к выступлению за «Спартак»
11:18
7
Семин – о резком уходе Николича из ЦСКА: «Ничего страшного»
11:12
3
Черчесов назвал главную ассоциацию с ЧМ-2018
11:05
Агент Тюкавина дал прогноз на работу Карпина в «Динамо»
10:51
3
Рианчо допустил, что Карпин приведет «Динамо» к чемпионству
10:42
2
Директору «Спартака» угрожают из-за трансфера Заболотного
00:16
14
Экс-игрок «Спартака» и «Локо» объявил о завершении карьеры
00:05
1
Канчельскис заявил, что «Спартаку» стать чемпионом поможет только чудо
Вчера, 23:56
5
«Ахмат» планирует потратить 2 миллиона на игрока «Оренбурга»
Вчера, 23:31
1
Губерниев определил виновных в том, что Промес сядет в тюрьму
Вчера, 23:19
11
Газинский: «На ЧМ-2018 игроки России доказали, что они не бревна»
Вчера, 23:09
3
ВидеоВ «Краснодаре» определили лучший гол минувшего сезона
Вчера, 22:53
4
Селюк: «Карпин не тренер, а бизнес-деятель, приватизировавший сборную и вызывающий тех, с кем договорился»
Вчера, 22:24
18
ФотоИгрок «Спартака» стал кумом Глушакова
Вчера, 22:14
1
ФотоГоловин в отпуске поиграл в футбол в новокузнецком дворе
Вчера, 22:01
5
Рабинер получил угрозы из-за атаки на Сафонова
Вчера, 21:53
3
Губерниев допустил, что Промес вернется в «Спартак» в 2033 году после тюрьмы
Вчера, 21:36
8
В Беларуси заступились за Гончаренко после его увольнения из «Пари НН»: «Дело не в тренере»
Вчера, 21:03
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 