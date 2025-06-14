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  • Мостовой в восторге от нового кандидата на пост тренера ЦСКА: «Будет бомба»

Мостовой в восторге от нового кандидата на пост тренера ЦСКА: «Будет бомба»

Сегодня, 14:40
5

Александр Мостовой одобрил возможное назначение Фабио Каннаваро в ЦСКА.

«Будет бомба, если Фабио Каннаваро возглавит ЦСКА.

На паделе с ним не говорили о России, а общались на общие темы и о жизни. После этого он подписал контракт с «Динамо Загреб».

С удовольствием пошeл бы помощником к Каннаваро в ЦСКА, если он пригласит. Если такое произойдeт, это будет суперским решением», – сказал Мостовой.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Каннаваро Фабио Мостовой Александр
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Комментарии (5)
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Круче чем вареные яица
1749901452
Такая же бомба, как и Зико. :))))
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Интерес
1749901757
Оба идите лесом.
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Дубина
1749902220
Мостовому уже и таблетки не помогают.остается только клиника...
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ivany4
1749903498
Дурак думкой богатеет!!
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The only one
1749905631
Шут всё ищет к кому бы присоседиться...
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