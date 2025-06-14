Мостовой в восторге от нового кандидата на пост тренера ЦСКА: «Будет бомба»

Александр Мостовой одобрил возможное назначение Фабио Каннаваро в ЦСКА.

«Будет бомба, если Фабио Каннаваро возглавит ЦСКА.

На паделе с ним не говорили о России, а общались на общие темы и о жизни. После этого он подписал контракт с «Динамо Загреб».

С удовольствием пошeл бы помощником к Каннаваро в ЦСКА, если он пригласит. Если такое произойдeт, это будет суперским решением», – сказал Мостовой.