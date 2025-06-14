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  • Гурцкая встал на защиту Николича: «Он не подлец и никого не кинул»

Гурцкая встал на защиту Николича: «Он не подлец и никого не кинул»

Сегодня, 14:20
6

Футбольный агент Тимур Гурцкая прояснил ситуацию с уходом Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА.

  • Серб возглавил команду прошлым летом.
  • Под его руководством армейцы стали бронзовыми призерами РПЛ и выиграли FONBET Кубок России.
  • Николича сегодня назначили в греческий АЕК.

«Не буду скрывать: я очень хорошо отношусь к Марко и буду отстаивать до последнего, что он не подлец.

Он никого не кинул, поступил максимально корректно в этом своем уходе.

В нашем понимании, наверное, так поступать нельзя. Понимаю, что бывает такая ситуация, когда нет правого и виноватого на 100 процентов, каждый допустил осечку и вторая сторона этим воспользовалась.

На самом деле контракт никто не нарушил. Марко не сослался на то, что он боится находиться в Москве, про семью он не говорил – это за него сказали.

Просто ЦСКА вовремя – 15 мая – не положил ему новый контракт, убрав пункт о выкупе за 600 тысяч. В ЦСКА считали, что слово сказано. Но на бумаге этого не было.

У Марко была такая же ситуация в «Локомотиве». Он относился к этим словам так: отлично, хорошо, но ждал действия.

Получилось, что ЦСКА не отказывался от своих слов. Клуб хотел видеть Марко долгое время на посту главного тренера. Но вот так получилось», – рассказал Гурцкая.

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Источник: «Футбольный биги»
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига ЦСКА АЕК Николич Марко Гурцкая Тимур
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Комментарии (6)
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Круче чем вареные яица
1749901221
Такое ощущение, что Гурская, Смирнов, Карпов и т.д., купили бомбардир, это их платформа. Я, в принципе, не знаю, что это за черти, зачем их здесь рекламируют?
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biber.ru
1749901267
Кому как не плуту рассуждать о морали.
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Интерес
1749902156
НЕ подлец он-никого не кинул, как представила его молва, просто набрехал,и тихо сгинул! Знать,его вся сущность такова!
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1749902691
В заголовке подумалось,что это певица обсуждает уход Николича. Да кому ты нужен жучок кровопийца,чтобы твое мнение кто то слушал.
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The only one
1749906029
Гурцкая: «Не буду скрывать: я очень хорошо отношусь к Марко и буду отстаивать до последнего, что он не подлец.Он сволочь".
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andrei-sarap-yandex
1749911221
ЦСКА клуб лжецов и подстав
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