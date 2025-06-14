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Луис Суарес охарактеризовал Ямаля

Сегодня, 13:26

Нападающий «Интера Майами» Луис Суарес высказался о вингере «Барселоны» Ламине Ямале.

«Он демонстрирует большую зрелость в 17 лет. Ламин ставит перед собой эти вызовы, и, как болельщик «Барселоны», я очень рад видеть, как он растет.

Ямаль должен продолжать получать удовольствие, набираться опыта и совершенствоваться в тех областях, которые ему еще нужно улучшить.

Он футболист, который знаменует собой эпоху и делает разницу», – заявил Суарес.

  • Ямаль – воспитанник «Барселоны».
  • Его статистика за главную команду: 106 матчей, 25 голов, 34 ассиста.
  • В конце мая игрок продлил контракт с клубом до 2031 года.

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Источник: Marca
Испания. Примера США. МЛС Барселона Интер Майами Суарес Луис Ямаль Ламин
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