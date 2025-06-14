Луис Суарес охарактеризовал Ямаля

Нападающий «Интера Майами» Луис Суарес высказался о вингере «Барселоны» Ламине Ямале.
«Он демонстрирует большую зрелость в 17 лет. Ламин ставит перед собой эти вызовы, и, как болельщик «Барселоны», я очень рад видеть, как он растет.
Ямаль должен продолжать получать удовольствие, набираться опыта и совершенствоваться в тех областях, которые ему еще нужно улучшить.
Он футболист, который знаменует собой эпоху и делает разницу», – заявил Суарес.
- Ямаль – воспитанник «Барселоны».
- Его статистика за главную команду: 106 матчей, 25 голов, 34 ассиста.
- В конце мая игрок продлил контракт с клубом до 2031 года.
Источник: Marca