Луис Суарес охарактеризовал Ямаля

Нападающий «Интера Майами» Луис Суарес высказался о вингере «Барселоны» Ламине Ямале.

«Он демонстрирует большую зрелость в 17 лет. Ламин ставит перед собой эти вызовы, и, как болельщик «Барселоны», я очень рад видеть, как он растет.

Ямаль должен продолжать получать удовольствие, набираться опыта и совершенствоваться в тех областях, которые ему еще нужно улучшить.

Он футболист, который знаменует собой эпоху и делает разницу», – заявил Суарес.