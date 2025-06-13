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Раскрыта схема, как «Зенит» выкупит Жерсона у «Фламенго» в обход санкций

Сегодня, 19:48
3

Стало известно, как «Фламенго» получит от «Зенита» 25 миллионов евро за трансфер Жерсона.

Петербургский клуб должен перевести указанную сумму на специальный счет, к которому есть доступ у агента 28-летнего футболиста.

«Зенит» попросили отправить деньги до 30 июня. «Фламенго» они достанутся, когда команда вылетит с клубного ЧМ.

Сделка будет оформлена в виде расторжения контракта Жерсона с бразильским клубом и переезде в Россию в качестве свободного агента.

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Источник: твиттер журналиста Жулио Мигела Нето
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Фламенго Зенит Жерсон
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Комментарии (4)
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Октавиус
1749834069
разве не так мошенники разводят граждан?))
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Loko_Roma
1749834909
А если они выграют КЧМ, что тогда?)
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rash1959
1749835764
Выйдите тёмной ночью на пустырь, закопайте 25 лямов под сухой пень, ... идите со спокойной душой нах-й. Да ещё придёт код в СМСке, скажете кому -нибудь. За нихером придёте потом, т.е. никогда.
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