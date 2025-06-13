Раскрыта схема, как «Зенит» выкупит Жерсона у «Фламенго» в обход санкций

Стало известно, как «Фламенго» получит от «Зенита» 25 миллионов евро за трансфер Жерсона.
Петербургский клуб должен перевести указанную сумму на специальный счет, к которому есть доступ у агента 28-летнего футболиста.
«Зенит» попросили отправить деньги до 30 июня. «Фламенго» они достанутся, когда команда вылетит с клубного ЧМ.
Сделка будет оформлена в виде расторжения контракта Жерсона с бразильским клубом и переезде в Россию в качестве свободного агента.
Источник: твиттер журналиста Жулио Мигела Нето