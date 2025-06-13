Стала известна зарплата Веры в «Локомотиве»

Инсайдер Иван Карпов раскрыл подробности трансфера Лукаса Веры в «Локомотив».

«Вера получит 1,5 миллиона евро за переход в «Локомотив»: в эту сумму войдут подъемные, агентские + долги «Химок» перед аргентинцем.

Зарплата Лукаса в Черкизово составит 5,5 миллиона рублей в месяц, контракт на три года. Медосмотр футболист успешно прошел еще до отъезда в отпуск. Подписание на следующей неделе», – написал Карпов.