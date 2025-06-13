Стала известна зарплата Веры в «Локомотиве»

Инсайдер Иван Карпов раскрыл подробности трансфера Лукаса Веры в «Локомотив».
«Вера получит 1,5 миллиона евро за переход в «Локомотив»: в эту сумму войдут подъемные, агентские + долги «Химок» перед аргентинцем.
Зарплата Лукаса в Черкизово составит 5,5 миллиона рублей в месяц, контракт на три года. Медосмотр футболист успешно прошел еще до отъезда в отпуск. Подписание на следующей неделе», – написал Карпов.
- Рыночная стоимость Веры – 3 миллиона евро.
- Он провел в «Химках» один сезон: 31 матч, 7 голов, 4 ассиста.
- Ранее хавбек отыграл два года в «Оренбурге».
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова