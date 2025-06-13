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Стало известно, сколько «Спартак» может получить за Барко

Сегодня, 16:01
14

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко – в шорт-листе «Фламенго» на усиление.

«Фламенго» действительно интересуется Барко: если не получится с Хорхе Караскалем, то пойдут за аргентинцем.

Рассчитывают закрыть сделку со «Спартаком» за 13-15 миллионов евро», – написал эксперт по южноамериканскому рынку Тимур Лепсая.

  • 26-летний Барко провел в минувшем сезоне за «Спартак» 36 матчей, забил 14 голов, отдал 9 передач.
  • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 14 миллионов евро.

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Источник: телеграм-канал Тимура Лепсая
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Фламенго Барко Эсекьель
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Комментарии (14)
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NewLife
1749819992
Ну зачем публиковать такую херню, а Бомбардир ?
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The only one
1749820388
"эксперт" по южноамериканскому рынку Тимур Лепсая. И кто же его так короновал?
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FWSPM
1749820871
у эксперта целых две тыщи подписчиков в тг очень авторитетный источник
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alefreddy
1749822918
если бабушка была дедушкой...
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Круче чем вареные яица
1749823383
О как мы поможем Фламенго, ну не молодцы ли в Зените работают? Оставим спартак без Барко.
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FCSpartakM
1749824520
То есть они оценивают Барко в цену Карраскаля? Кек. Этот трансфер может пройти лишь, если Барко сам не захочет свинтить
Ответить
BANNIKOV1970
1749825368
А можете пойти сразу на несколько букв
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Интерес
1749826313
Когда охота на Барко ставится в зависимость от итога загона гончими Карраскаля,то это просто смешно.
Ответить
ScarlettOgusania
1749826520
учитывая, что этот фейк распространил Лепсая, можно спокойно выдыхать, Барко не собирается в ЮА, ему интересно выступать в Европе, и от игры за Спартак он не отказывался, нет ни одного сообщения в СМИ...
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Тинез Розоп
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Ради приличия ценник можно было бы и прибавить…( врать так по полной)
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