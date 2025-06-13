Стало известно, сколько «Спартак» может получить за Барко

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко – в шорт-листе «Фламенго» на усиление.
«Фламенго» действительно интересуется Барко: если не получится с Хорхе Караскалем, то пойдут за аргентинцем.
Рассчитывают закрыть сделку со «Спартаком» за 13-15 миллионов евро», – написал эксперт по южноамериканскому рынку Тимур Лепсая.
- 26-летний Барко провел в минувшем сезоне за «Спартак» 36 матчей, забил 14 голов, отдал 9 передач.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 14 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Тимура Лепсая