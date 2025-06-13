«Фламенго» не получал уведомлений от «Зенита» о выплате отступных за Жерсона

«Фламенго» пока не получал никаких сообщений от «Зенита» относительно намерения выплатить компенсацию за досрочное расторжение бразильским клубом контракта с полузащитником Жерсоном.

Сумма отступных за игрока составляет 25 миллионов евро. Она была зафиксирована при продлении контракта между «Фламенго» и игроком в апреле 2025 года.

По данным Globo, согласно условиям обновлeнного соглашения, рассчитанного до 2030 года, «Фламенго» авансом перечислил Жерсону часть выплат, связанных с имиджевыми правами.

Бразильский клуб рассчитывает на возврат выплаченной суммы, тогда как ни Жерсон, ни «Зенит» не признают обязанности выплачивать дополнительные компенсации по имиджевому соглашению.