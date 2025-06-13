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  • «Фламенго» не получал уведомлений от «Зенита» о выплате отступных за Жерсона

«Фламенго» не получал уведомлений от «Зенита» о выплате отступных за Жерсона

Сегодня, 13:40
9

«Фламенго» пока не получал никаких сообщений от «Зенита» относительно намерения выплатить компенсацию за досрочное расторжение бразильским клубом контракта с полузащитником Жерсоном.

Сумма отступных за игрока составляет 25 миллионов евро. Она была зафиксирована при продлении контракта между «Фламенго» и игроком в апреле 2025 года.

По данным Globo, согласно условиям обновлeнного соглашения, рассчитанного до 2030 года, «Фламенго» авансом перечислил Жерсону часть выплат, связанных с имиджевыми правами.

Бразильский клуб рассчитывает на возврат выплаченной суммы, тогда как ни Жерсон, ни «Зенит» не признают обязанности выплачивать дополнительные компенсации по имиджевому соглашению.

  • В этом году 28-летний Жерсон провел за «Фламенго» 25 матчей, забил 1 гол, сделал 4 ассиста.
  • Сейчас игрок будет выступать за бразильскую команду на клубном чемпионате мира.

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Источник: страница Мауро Сезара в соцсети X
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Фламенго Зенит Жерсон
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Комментарии (9)
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Круче чем вареные яица
1749811786
Если они выплатят эти деньги, пусть и мне что-нибудь выплатят, я за компанию.
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FWSPM
1749811813
нужно больше золота
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В "Спартаке" играют прост
1749812191
Зенитэнго скорее всего опрокинится в сторону (б)омж(@)рнии
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VVM1964
1749817267
Да не удивительно - Газпром всю страну "обул", что ему стоит "Фламенго" кинуть !!! )))...
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да помойка, да позор
1749818713
ох и горе болотным, теперь надо пятилетку юбилейную проводить
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