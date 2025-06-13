«Фламенго» сделал заявление по ситуации с продажей Жерсона

Спортивный директор «Фламенго» Жозе Бото высказался о возможном уходе из команды полузащитника Жерсона. Ожидается, что он перейдет в «Зенит».

«Жерсон – игрок «Фламенго», профессионал со всеми правами и обязанностями. У нас нет переговоров с другими клубами. Любые переговоры отклоняются. Любой клуб, который хочет заполучить Жерсона, знает, что ему нужно делать, и пока этого не сделано.

Мы не можем принимать решения, основываясь на догадках. Он игрок «Фламенго». Мотивирован играть на клубном чемпионате мира. Будет ли он играть или нет – решать тренеру. Игрок готов к тому, что тренер будет его использовать», – сказал Бото.