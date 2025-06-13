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  • «Фламенго» сделал заявление по ситуации с продажей Жерсона

«Фламенго» сделал заявление по ситуации с продажей Жерсона

Сегодня, 11:23
14

Спортивный директор «Фламенго» Жозе Бото высказался о возможном уходе из команды полузащитника Жерсона. Ожидается, что он перейдет в «Зенит».

«Жерсон – игрок «Фламенго», профессионал со всеми правами и обязанностями. У нас нет переговоров с другими клубами. Любые переговоры отклоняются. Любой клуб, который хочет заполучить Жерсона, знает, что ему нужно делать, и пока этого не сделано.

Мы не можем принимать решения, основываясь на догадках. Он игрок «Фламенго». Мотивирован играть на клубном чемпионате мира. Будет ли он играть или нет – решать тренеру. Игрок готов к тому, что тренер будет его использовать», – сказал Бото.

  • Ожидалось, что «Зенит» активирует опцию выкупа Жерсона за 25 миллионов евро. Однако «Фламенго» потребовал ещe 6,3 миллиона в качестве неустойки по имиджевым правам за досрочный уход игрока.
  • В этом году 28-летний Жерсон провел за «Фламенго» 25 матчей, забил 1 гол, сделал 4 ассиста.

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Источник: CNN Brasil
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Фламенго Зенит Жерсон
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Комментарии (14)
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1749803613
НЕт переговоров...но ОДИН клуб знает,что надо сделать...а так он не продаётся...но щука продажная...поедет на клубный чемпионат мира...шоб он сдох... О,господи!!!
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Semenycch
1749804183
Ложь. Уже и агент и родной отец Жерсона заявил о переговорах с Зенитом.
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Snek
1749806153
Ээээ, вы чо, журнашлюги уже продали Жерсона и купили Барко вам.
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FWSPM
1749806757
"нестолетним лошарам из питера большой привет !" - добавил спортивный директор фламенго
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strazanowgen
1749808030
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да помойка, да позор
1749810010
вот вам и бразилия, очень любит деньги из болотных качать
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Круче чем вареные яица
1749812008
Он сказал, что тот перейдет в Зенит после клубного чемпионата мира.
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NewLife
1749813512
Потому что у б.омжей нет денег, а в кредит нищебродам не дают, как в питерском борделе.
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ScarlettOgusania
1749827344
бразильские мошенники хотят получить оплату всю сразу, а не как предлагают бом.жи с разбивкой траншами на 3 года, так ещё и содрать лишние 6,3 лимона с болотных не помешает, потому и переключились на Даку...
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