«Фламенго» сделал заявление по ситуации с продажей Жерсона

Спортивный директор «Фламенго» Жозе Бото высказался о возможном уходе из команды полузащитника Жерсона. Ожидается, что он перейдет в «Зенит».
«Жерсон – игрок «Фламенго», профессионал со всеми правами и обязанностями. У нас нет переговоров с другими клубами. Любые переговоры отклоняются. Любой клуб, который хочет заполучить Жерсона, знает, что ему нужно делать, и пока этого не сделано.
Мы не можем принимать решения, основываясь на догадках. Он игрок «Фламенго». Мотивирован играть на клубном чемпионате мира. Будет ли он играть или нет – решать тренеру. Игрок готов к тому, что тренер будет его использовать», – сказал Бото.
- Ожидалось, что «Зенит» активирует опцию выкупа Жерсона за 25 миллионов евро. Однако «Фламенго» потребовал ещe 6,3 миллиона в качестве неустойки по имиджевым правам за досрочный уход игрока.
- В этом году 28-летний Жерсон провел за «Фламенго» 25 матчей, забил 1 гол, сделал 4 ассиста.
Источник: CNN Brasil