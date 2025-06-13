Червиченко высказался о возможном переходе Жерсона в «Зенит»

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко считает, что потенциальному новичку «Зенита» полузащитнику Жерсону будет проще адаптироваться в РПЛ летом.

«Хорошо, что берут летом, то есть адаптация будет легче. Другими словами, южный человек летом, как мне кажется, летом адаптируются легче, чем когда попадают в зиму и находятся в шоке от этих полей промeрзлых и от всего, что тут на улице видят.

А в общем, я не слежу за латиноамериканским чемпионатом и дать оценку Жерсону можно только после того, как увижу, как он играет уже за «Зенит», – сказал Червиченко.