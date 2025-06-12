Мората пожаловался на депрессию

Форвард «Галатасарая» Альваро Мората намекнул, что у него депрессия.

«У меня было все: прекрасные жена и дети, дом, машина. И все рухнуло. Ты не понимаешь, что делать, как реагировать.

Депрессия – глубокая проблема, а также приступы паники и тревоги происходят у восьми из десяти молодых людей. Не надо бояться признаться в этом, это не слабость. Нужен человек, который поможет», – сказал Мората.