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Мората пожаловался на депрессию

Вчера, 19:44
4

Форвард «Галатасарая» Альваро Мората намекнул, что у него депрессия.

«У меня было все: прекрасные жена и дети, дом, машина. И все рухнуло. Ты не понимаешь, что делать, как реагировать.

Депрессия – глубокая проблема, а также приступы паники и тревоги происходят у восьми из десяти молодых людей. Не надо бояться признаться в этом, это не слабость. Нужен человек, который поможет», – сказал Мората.

  • 32-летний игрок стоит 13 миллионов евро.
  • Мората принадлежит «Милану».
  • Альваро брал Евро и Лигу чемпионов.

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Источник: Marca
Турция. Суперлига Испания. Примера Галатасарай Мората Альваро
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Комментарии (4)
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penit-zlo
1749747656
Если всё это действительно было,значит оно все осталось...Ну кроме машины,и дом под вопросом...
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В "Спартаке" играют прост
1749747873
Ну пора в зинку перейти, ей такие нытики нужны
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penit-zlo
1749748069
Депрессия это естественный процесс...И из памяти не выкинуть-то что тебя тревожит...Тревожная тема на самом деле...Науке неизвестная
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