Мората пожаловался на депрессию

Форвард «Галатасарая» Альваро Мората намекнул, что у него депрессия.
«У меня было все: прекрасные жена и дети, дом, машина. И все рухнуло. Ты не понимаешь, что делать, как реагировать.
Депрессия – глубокая проблема, а также приступы паники и тревоги происходят у восьми из десяти молодых людей. Не надо бояться признаться в этом, это не слабость. Нужен человек, который поможет», – сказал Мората.
- 32-летний игрок стоит 13 миллионов евро.
- Мората принадлежит «Милану».
- Альваро брал Евро и Лигу чемпионов.
Источник: Marca