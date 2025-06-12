«Пари НН» объявил об увольнении Гончаренко

Главный тренер Виктор Гончаренко уволен из «Пари НН». Из клуба уходит и весь штаб белоруса.

«Мы искренне желаем специалистам удачи и успехов в дальнейшей карьере! Будем рады новым встречам на нижегородской земле!» – написали нижегородцы.