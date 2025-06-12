«Пари НН» объявил об увольнении Гончаренко

Главный тренер Виктор Гончаренко уволен из «Пари НН». Из клуба уходит и весь штаб белоруса.
«Мы искренне желаем специалистам удачи и успехов в дальнейшей карьере! Будем рады новым встречам на нижегородской земле!» – написали нижегородцы.
- Нижегородцы закончили сезон в РПЛ на 13-м месте с 27 очками после 30 туров, а затем проиграли «Сочи» (2:1, 1:3) в стыковых матчах.
- «Пари НН» может получить место в Премьер-лиге из-за невыдачи лицензии «Химкам». Решение будет принимать исполком РФС.
- Претендентами на место главного тренера «Пари НН» называют Марцела Личку, Игоря Осинькина и Массимо Карреру.
Источник: телеграм-канал «Пари НН»