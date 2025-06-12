«Фламенго» хочет оштрафовать Жерсона

«Фламенго» полагает, что полузащитник Жерсон должен выплатить 6,3 миллиона евро в качестве штрафа из-за ухода из команды по неуважительной причине. Источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что сейчас ведутся юридические консультации с попытками это оспорить.

Решения вопроса по поводу штрафа сейчас не хватает для трансфера игрока в «Зенит». При этом личный контракт футболиста с петербургским клубом уже согласован.