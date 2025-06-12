«Фламенго» хочет оштрафовать Жерсона

«Фламенго» полагает, что полузащитник Жерсон должен выплатить 6,3 миллиона евро в качестве штрафа из-за ухода из команды по неуважительной причине. Источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что сейчас ведутся юридические консультации с попытками это оспорить.
Решения вопроса по поводу штрафа сейчас не хватает для трансфера игрока в «Зенит». При этом личный контракт футболиста с петербургским клубом уже согласован.
- Ранее сообщалось, что при продлении контракта между Жерсоном и «Фламенго» до 2030 года, было оговорено, что, если одна из сторон решит расторгнуть договор без уважительной причины, другая может потребовать выплаты полной суммы имиджевых прав до конца срока действия контракта.
- «Зенит», как ожидается, заплатит за 28-летнего полузащитника отступные в размере 25 миллионов евро. Он должен перейти в российскую команду после клубного чемпионата мира.
- В этом году Жерсон провел за «Фламенго» 25 матчей, забил 1 гол, сделал 4 ассиста.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»