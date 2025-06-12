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«Фламенго» хочет оштрафовать Жерсона

Вчера, 16:12
28

«Фламенго» полагает, что полузащитник Жерсон должен выплатить 6,3 миллиона евро в качестве штрафа из-за ухода из команды по неуважительной причине. Источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что сейчас ведутся юридические консультации с попытками это оспорить.

Решения вопроса по поводу штрафа сейчас не хватает для трансфера игрока в «Зенит». При этом личный контракт футболиста с петербургским клубом уже согласован.

  • Ранее сообщалось, что при продлении контракта между Жерсоном и «Фламенго» до 2030 года, было оговорено, что, если одна из сторон решит расторгнуть договор без уважительной причины, другая может потребовать выплаты полной суммы имиджевых прав до конца срока действия контракта.
  • «Зенит», как ожидается, заплатит за 28-летнего полузащитника отступные в размере 25 миллионов евро. Он должен перейти в российскую команду после клубного чемпионата мира.
  • В этом году Жерсон провел за «Фламенго» 25 матчей, забил 1 гол, сделал 4 ассиста.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Фламенго Зенит Жерсон
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Комментарии (28)
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Snek
1749734542
Сюр какой-то. 25 млн им дают за игрока, от которого они сами мечтали избавиться, так теперь ещё и выше рынка на нём зарабатывают. Теперь они ещё сверху хотят. А они точно хотят от него избавиться? Мне кажется всё закончится тем, что он никуда не уйдёт.
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рылы
1749734741
ещё вчера был разбор. кратко: предложение по выкупу за отступные - это как раз очень даже уважительная причина. да и поганая фламинга уже сама не может оставить его у себя, организовав его травлю, и там уже фанаты против. штрафа не будет. получат свои 25 - и дело с концом. не на лавке же они его теперь держать будут!
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Круче чем вареные яица
1749734933
Что за бред? Уважительная причина, это если бы за него сотку заплатили?
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FWSPM
1749735120
как переход в позор расистского футбола может быть уважительной причиной?
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Дубина
1749735592
Аля бзянить заплатит(((((
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alefreddy
1749735939
опять у болотных сенсация
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subbotaspartak
1749741128
25+ 6,3 млн и всего делов
Ответить
penit-zlo
1749744238
Просто пристрелить...За измену родине...Не пускать не в коем случае на болота ...Ну мы то понимаем что он в питере будет балду пинать...Максимум 3+2
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k611
1749745088
Дополнительно денег срубить решили
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да помойка, да позор
1749748137
газпрём оплатит все, так что будте спок
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