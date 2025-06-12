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Названа причина ухода Николича из ЦСКА

Вчера, 15:16
10

У бывшего главного тренера ЦСКА Марко Николича были веские личные причины уйти из команды. Со спортивным блоком клуба у Николича действительно было недопонимание, которое можно назвать конфликтом. Но главной причиной стало то, что клуб не сделал предложение о продлении контракта после бронзы в Премьер-лиге и победы в Кубке России.

Контракт Николича был рассчитан на один сезон, то есть заканчивался этим летом. Поэтому серб чувствовал неуважение из-за того, что его не хотят видеть в команде в будущем.

  • 45-летний Николич покинул ЦСКА 9 июня и должен стать главным тренером АЕКа.
  • Отступные за тренера, которые получит российский клуб, составляют 600 тысяч евро.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига ЦСКА АЕК Николич Марко
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Комментарии (10)
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Snek
1749731130
Если контракт на один сезон и закончится вот-вот, то зачем АЕК платил отступные, не лучше ли было подождать когда контракт закончится? Какую-то ересь выдумали. У него вроде как контракт был 1+1. Это стандартный контракт для нового тренера и уже во втором сезоне после старта обсуждается его продление.
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saf05
1749731204
Чушь
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В "Спартаке" играют прост
1749731408
Рэспэктуюу кинувшэгэму конец типу
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BRO_football
1749744738
Бред. Это не причина, а лишь одно десятка предположений, почему ушёл Николич. Реальную причину мы, может, узнаем через несколько лет в каком-нибудь интервью.
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