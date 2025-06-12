Названа причина ухода Николича из ЦСКА

У бывшего главного тренера ЦСКА Марко Николича были веские личные причины уйти из команды. Со спортивным блоком клуба у Николича действительно было недопонимание, которое можно назвать конфликтом. Но главной причиной стало то, что клуб не сделал предложение о продлении контракта после бронзы в Премьер-лиге и победы в Кубке России.
Контракт Николича был рассчитан на один сезон, то есть заканчивался этим летом. Поэтому серб чувствовал неуважение из-за того, что его не хотят видеть в команде в будущем.
- 45-летний Николич покинул ЦСКА 9 июня и должен стать главным тренером АЕКа.
- Отступные за тренера, которые получит российский клуб, составляют 600 тысяч евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»