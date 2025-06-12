Реакция Мостового на возможный трансфер Жерсона в «Зенит»: «Агенты на этом хорошо кушают»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе полузащитника Жерсона из «Фламенго» в «Зенит».
«Недавно же покупали и Луиса Энрике за те же деньги. Наш чемпионат тем и прославляется, что никто не играет в еврокубках, а трансферы делают такие, будто мы до полуфиналов Лиги Европы доходим. Это беда, конечно. Агенты на этом хорошо кушают», – сказал Мостовой.
- «Зенит», как ожидается, заплатит за 28-летнего полузащитника отступные в размере 25 миллионов евро. Он должен перейти в российскую команду после клубного чемпионата мира.
- В этом году Жерсон провел за «Фламенго» 25 матчей, забил 1 гол, сделал 4 ассиста.
Источник: «Советский спорт»