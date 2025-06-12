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  • Реакция Мостового на возможный трансфер Жерсона в «Зенит»: «Агенты на этом хорошо кушают»

Реакция Мостового на возможный трансфер Жерсона в «Зенит»: «Агенты на этом хорошо кушают»

Вчера, 13:30
3

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе полузащитника Жерсона из «Фламенго» в «Зенит».

«Недавно же покупали и Луиса Энрике за те же деньги. Наш чемпионат тем и прославляется, что никто не играет в еврокубках, а трансферы делают такие, будто мы до полуфиналов Лиги Европы доходим. Это беда, конечно. Агенты на этом хорошо кушают», – сказал Мостовой.

  • «Зенит», как ожидается, заплатит за 28-летнего полузащитника отступные в размере 25 миллионов евро. Он должен перейти в российскую команду после клубного чемпионата мира.
  • В этом году Жерсон провел за «Фламенго» 25 матчей, забил 1 гол, сделал 4 ассиста.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Фламенго Зенит Жерсон Мостовой Александр
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Комментарии (3)
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Круче чем вареные яица
1749725924
Агенты, хорошо в спартаке кушают. Мостовой, совсем уже со стакана слесть не может, спартак от Зенита отличить не может.
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subbotaspartak
1749730496
"Агенты на этом хорошо кушают» - А уж как пьют...
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Vitaga
1749734672
угу безумные траты во время отстранения страны от международных соревнований. пир во время чумы. вместо своих молодых игроков привлечение легионеров. наверное разумнее было бы запретить вообще на этот период играть иностранцам у нас всем без исключения кроме белорусов. и заставить клубы играть только россиянами. польза была бы куда больше и без выкидывания денег за рубеж. хотя этим олигархам по фигу и на страну и на сам российский футбол. какие то личные амбиции лишь.
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