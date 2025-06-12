Фанаты «Фламенго» оскорбили будущего игрока «Зенита»

Болельщики «Фламенго» резко отреагировали на ожидаемый переход полузащитника Жерсона в «Зенит» после клубного чемпионата мира.
Когда команда прибыла в аэропорт, чтобы отправиться в США на клубный чемпионат мира, ее встретили недовольные фанаты. Они скандировали: «Жерсон, иди *** ***, «Фламенго» в тебе не нуждается». Также поклонники клуба из Рио-де-Жанейро называли игрока наемником, предателем и иудой.
Фанаты принесли фальшивые банкноты номиналом в 3 бразильских реала с лицом Жерсона.
Хотя некоторые фанаты «Фламенго» протестовали, другие поддерживали клуб. При этом некоторые болельщики пробрались к автобусу, в котором находилась команда. Полиция применила светошумовые гранаты, чтоб разогнать их.
- «Зенит», как ожидается, заплатит за 28-летнего полузащитника отступные в размере 25 миллионов евро.
- «Фламенго» сыграет на групповом этапе клубного чемпионата мира с «Эсперанс де Тунис», «Челси» и «Лос-Анджелесом» 16, 20 и 24 июня.
Источник: ESPN