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Фанаты «Фламенго» оскорбили будущего игрока «Зенита»

Вчера, 12:28
30

Болельщики «Фламенго» резко отреагировали на ожидаемый переход полузащитника Жерсона в «Зенит» после клубного чемпионата мира.

Когда команда прибыла в аэропорт, чтобы отправиться в США на клубный чемпионат мира, ее встретили недовольные фанаты. Они скандировали: «Жерсон, иди *** ***, «Фламенго» в тебе не нуждается». Также поклонники клуба из Рио-де-Жанейро называли игрока наемником, предателем и иудой.

Фанаты принесли фальшивые банкноты номиналом в 3 бразильских реала с лицом Жерсона.

Хотя некоторые фанаты «Фламенго» протестовали, другие поддерживали клуб. При этом некоторые болельщики пробрались к автобусу, в котором находилась команда. Полиция применила светошумовые гранаты, чтоб разогнать их.

  • «Зенит», как ожидается, заплатит за 28-летнего полузащитника отступные в размере 25 миллионов евро.
  • «Фламенго» сыграет на групповом этапе клубного чемпионата мира с «Эсперанс де Тунис», «Челси» и «Лос-Анджелесом» 16, 20 и 24 июня.

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Источник: ESPN
Россия. Премьер-лига Клубный чемпионат мира Фламенго Зенит Жерсон
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Комментарии (30)
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Semenycch
1749721443
Жерсон моральный лидер, хребет команды Фламенго! Был таким! Очень хорошо то, что придурошные и идиотичные фанаты Фламенго оскорбили хорошего игрока, он это наверняка запомнил и не пожелает вернуться, а значит с большим усердием будет играть за Зенит!
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Айболид
1749721808
фсё ! теперь фанаты Фламенки и фсястрана - братья навек . Вскоре будут совмесные посиделки , клятвы в верности и брежневские лобзания .
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Интерес
1749722128
ТАк два сообщения совместить и не могу:токсичный он,или сожалеют и гневаются,что ушёл? А остальное -как у нас с соболЯми.Ничего нового и необычного. Интересно будет,если с его участием клубный чемпионат мира выиграет эта команда(и он забьёт победный гол),тогда что орать?
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Foxitkuban
1749723043
Пусть привыкает. В России его и не такое ждёт)
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krasataew
1749723094
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FWSPM
1749723307
достойные проводы
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В "Спартаке" играют прост
1749723362
Ну для зины самое то... Ей такое под ногу
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Литейный 4 (returned)
1749724742
На спартачей похожи. Копия, такие же отмороженные на всю голову. Гыгыгы
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Taps
1749727020
Ну и рожа ! Такой Зениту точно не нужен. На террориста похож.
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ALEX ML
1749729884
Калаша не хватает
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