Морено сделал заявление о будущем в «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено подтвердил, что продолжит работу в команде в сезоне-2025/26.
«Скоро отправляюсь в Сочи, чтобы продолжить свою работу главным тренером команды. Полон мотивации вместе готовиться к сезону‑2025/26 в Российской премьер‑лиге. Увидимся скоро в тренировочном центре!» – написал Морено на своей странице в соцсети.
- 47-летний специалист отсутствовал на ответном стыковом матче с «Пари НН» за место в РПЛ.
- Его обязанности исполнял Кирилл Гашичев.
- «Сочи» заявил, что Морено отсутствовал на игре по семейным обстоятельствам.
- Сообщалось, что у испанца во время первого стыкового матча возник конфликт со спортивным директором клуба Андреем Орловым.
Источник: «Бомбардир»