Морено сделал заявление о будущем в «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено подтвердил, что продолжит работу в команде в сезоне-2025/26.

«Скоро отправляюсь в Сочи, чтобы продолжить свою работу главным тренером команды. Полон мотивации вместе готовиться к сезону‑2025/26 в Российской премьер‑лиге. Увидимся скоро в тренировочном центре!» – написал Морено на своей странице в соцсети.