Лунев отказал Карпину в статусе сильнейшего тренера России

Вратарь сборной России Андрей Лунев отказался признавать главного тренера команды Валерия Карпина сильнейшим в стране.

«Карпин – сильнейший тренер в России сейчас? Сергей Семак выиграл шесть чемпионств и еще брал другие титулы за это время. Поэтому он, наверное, сильнейший тренер на данный момент в России.

Это логично ведь. Это главный критерий для тренера, больше добавить мне нечего», – сказал Лунев.