Лунев отказал Карпину в статусе сильнейшего тренера России

Вратарь сборной России Андрей Лунев отказался признавать главного тренера команды Валерия Карпина сильнейшим в стране.
«Карпин – сильнейший тренер в России сейчас? Сергей Семак выиграл шесть чемпионств и еще брал другие титулы за это время. Поэтому он, наверное, сильнейший тренер на данный момент в России.
Это логично ведь. Это главный критерий для тренера, больше добавить мне нечего», – сказал Лунев.
- У Карпина 0 трофеев за 16 лет тренерской карьеры.
- В сборной тренер с 2021 года.
- На днях Карпин примет «Динамо» – будет совмещать посты.
Источник: «РБ Спорт»