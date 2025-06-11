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РФС не одобрил назначение Карпина в «Динамо»

Вчера, 22:20
11

Главный тренер сборной России Валерий Карпин еще не получил разрешение от РФС на совмещение. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Максим Митрофанов.

  • Сегодня Карпин признался, что возглавит «Динамо».
  • В феврале тренер покинул «Ростов».
  • Сезон РПЛ стартует примерно через месяц.

– Вы уже высказывались о совмещении постов Валерием Карпиным. Клуб, который делал запрос о возможности совмещения постов, от РФС добро получено?

– Не получено. Никакого запроса мы не получили.

– От «Динамо» запроса не было?

– Пока нет.

– Но, возможно, учитывая более ранние договоренности тренера и РФС, запрос посылать и необязательно?

– Запрос посылать обязательно. Основное место работы тренера в РФС. И, соответственно, любое совмещение возможно только с согласия РФС. Александр Валерьевич [Дюков] уже комментировал – мы, в принципе, не против переговоров. Возможно, какие-то переговоры ведутся. Но согласия на совмещение мы пока не давали, как не получали и запросов на совмещение.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Карпин Валерий
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Комментарии (11)
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Интерес
1749669825
Туман трансферов в действии.
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ySS
1749670169
Валера выберет клубную зарплату вместо рфсовской
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САДЫЧОК
1749670928
Одной ж@пой хочет на двух стульях усидеть! А если серьезно- Карпин образец бездаря , как тренера, которому выдан безграничный кредит доверия- но трофеев -0!
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Странник 09
1749678383
Вроде РФС давал добро на совмещения в сборной и клубе(я давал комментарий по этому поводу), также митрофан говорил что Химки заменят по согласованию с РПЛ и ФНЛ( клубы в большинстве проголосовали за Пари НН), все это мутно выглядит со стороны РФС
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Эльхан-Алиев-google
1749692027
Карпин себя считает поп звездой Тренер он ни какой. Физрук,только посты.
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subbotaspartak
1749698459
В РФС собралась рать, Только Карпину нас... чхать, Он устал, теперь в Динаме Будет славно отдыхать.
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Garrincha58
1749703882
Пусть валит из сборной толку от него мало сейчас там любой чел сможет работать было бы желание
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