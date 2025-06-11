РФС не одобрил назначение Карпина в «Динамо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин еще не получил разрешение от РФС на совмещение. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Максим Митрофанов.

Сегодня Карпин признался, что возглавит «Динамо».

В феврале тренер покинул «Ростов».

Сезон РПЛ стартует примерно через месяц.

– Вы уже высказывались о совмещении постов Валерием Карпиным. Клуб, который делал запрос о возможности совмещения постов, от РФС добро получено?

– Не получено. Никакого запроса мы не получили.

– От «Динамо» запроса не было?

– Пока нет.

– Но, возможно, учитывая более ранние договоренности тренера и РФС, запрос посылать и необязательно?

– Запрос посылать обязательно. Основное место работы тренера в РФС. И, соответственно, любое совмещение возможно только с согласия РФС. Александр Валерьевич [Дюков] уже комментировал – мы, в принципе, не против переговоров. Возможно, какие-то переговоры ведутся. Но согласия на совмещение мы пока не давали, как не получали и запросов на совмещение.