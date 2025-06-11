Карпин признался, что возглавил «Динамо»

Известный болельщик «Спартака» Николай Угодник рассказал о совместном полете из Минска с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
«Летим вместе с Валерием Георгиевичем обычным рейсовым в Мск.
Подзадержался главный тренер на денек в столице Беларуси. Сказал, что через пару дней «Что? Где? Когда?», а затем 16-го уже сборы с «Динамо». Отдыхать некогда», – поделился Угодник.
- Карпин будет совмещать посты в клубе и сборной.
- В феврале тренер покинул «Ростов».
- Сезон РПЛ стартует примерно через месяц.
Источник: телеграм-канал Николая Угодника