Карпин признался, что возглавил «Динамо»

Известный болельщик «Спартака» Николай Угодник рассказал о совместном полете из Минска с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Летим вместе с Валерием Георгиевичем обычным рейсовым в Мск.

Подзадержался главный тренер на денек в столице Беларуси. Сказал, что через пару дней «Что? Где? Когда?», а затем 16-го уже сборы с «Динамо». Отдыхать некогда», – поделился Угодник.