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РФС: «Есть разные варианты замены «Химкам» в РПЛ»

Вчера, 17:49
10

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, как обстоят дела с решением по 16-й команде РПЛ.

  • По окончании прошлого сезона лицензии лишены «Химки».
  • Клубы РПЛ предложили, чтобы в лиге остался «Пари НН».
  • Теперь решение за бюро исполкома РФС.

– Когда будет решение по «Пари НН»?

– Почему по «Пари НН»? По составу участников следующего сезона.

– Кандидатуру «Пари НН» рекомендовала РПЛ.

– РФС в соответствии с регламентом запрашивает мнения РПЛ и ФНЛ. Дальше решение принимается уполномоченным органом РФС, в настоящий момент оно в стадии принятия. РФС объявит о принятом решении.

– «Стадия принятия» – это значит, что идет опрос?

– Идет обсуждение. Сейчас же 15 команд в РПЛ? А нужно 16. Кто-то расстроится, если будет 16 участников?

– Никто не расстроится, но за месяц до старта нового сезона тот же «Пари НН» все еще не знает, где он будет играть.

– Клуб по спортивному принципу вылетел в Первую лигу. Дальше исполком РФС будет принимать решение.

– РПЛ определилась, что они хотят оставить «Пари НН». Какие тогда варианты есть у РФС?

– Разные варианты. Определение состава участников – исключительно компетенция исполкома РФС. Мы же говорим про юридическую составляющую.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Химки Пари НН Митрофанов Максим
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Комментарии (10)
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рылы
1749653816
уже вовсю нужно заключать спонсорские контракты и формировать клубный бюджет на будущий сезон - а рфс всё резину тянет. а как заключать, если спонсоры не знают, будет клуб в рпл - или в фнл? совсем другие деньги. назначьте уже какой-нибудь клуб, чтобы он смог подготовиться к рпл и совершать трансферы, соответствующие уровню лиги.
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subbotaspartak
1749654713
за месяц до старта нового сезона тот же «Пари НН» все еще не знает, где он будет играть. – Клуб по спортивному принципу вылетел в Первую лигу. Дальше исполком РФС будет принимать решение. Перевожу на местный диалект: "А нам похер".
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kvm
1749656419
НН пока не собрал бабла...
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Странник 09
1749656626
Вместо Химок включат Оренбург, вдруг "юбилей перенесенный" опять без титулов
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FCSpartakM
1749657366
в натуре дятлы сиядт вола сношают, а Пари завис. в ФНЛ другие лимитные правила, они тупо не понимают, продавать им игроков-легов или нет. Сперва с Химками накосячили, теперь тут клоунируют.
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Круче чем вареные яица
1749661924
Надо так же проработать вопрос с заменой спартака в РПЛ.
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JIEGEHDA
1749665957
4 команды. Урал Оренбург Пари и Факел . По матчу сыграют Оренбург Факел и Урал Пари . И в финале пусть победители разыграют эту путевку. Клубу который в итоге переходит в Рпл надо же контракты и игроков закупать .
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СПОРТ 21 века
1749681680
Учитывая что Зенит планирует взять следующий чемпионат на свой юбилей, скорее всего остановятся на цифре 15. Уже видно, что идёт большая неопределённость, а раз идёт неопределённость, то никакие варианты РФС сейчас не устраивают. И в принципе это был бы возможно самый оптимальный вариант, поскольку какой бы сейчас клуб не вернули большое клеймо нейтральной общественности ему было бы обеспечено. Ну кому это интересно быть в центре внимания со знаком минус, когда твой клуб вечно будут макать лицом в де***мо, мол вы попали чемпионат искусственным образом. Можно посмотреть на тот же Зенит, которому во многих городах в частности в Калининграде напоминают, что клуб с берегов Невы попал в чемпионат России в 95-ом не без посторонней помощи. Поэтому такие подарки судьбы совершенно точно не для лучшей репутации. Думается, что РФС этот момент тоже у себя в голове держит, иначе бы уже давно объявили того кто будет с последним билетом...
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