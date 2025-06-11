РФС: «Есть разные варианты замены «Химкам» в РПЛ»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, как обстоят дела с решением по 16-й команде РПЛ.
- По окончании прошлого сезона лицензии лишены «Химки».
- Клубы РПЛ предложили, чтобы в лиге остался «Пари НН».
- Теперь решение за бюро исполкома РФС.
– Когда будет решение по «Пари НН»?
– Почему по «Пари НН»? По составу участников следующего сезона.
– Кандидатуру «Пари НН» рекомендовала РПЛ.
– РФС в соответствии с регламентом запрашивает мнения РПЛ и ФНЛ. Дальше решение принимается уполномоченным органом РФС, в настоящий момент оно в стадии принятия. РФС объявит о принятом решении.
– «Стадия принятия» – это значит, что идет опрос?
– Идет обсуждение. Сейчас же 15 команд в РПЛ? А нужно 16. Кто-то расстроится, если будет 16 участников?
– Никто не расстроится, но за месяц до старта нового сезона тот же «Пари НН» все еще не знает, где он будет играть.
– Клуб по спортивному принципу вылетел в Первую лигу. Дальше исполком РФС будет принимать решение.
– РПЛ определилась, что они хотят оставить «Пари НН». Какие тогда варианты есть у РФС?
– Разные варианты. Определение состава участников – исключительно компетенция исполкома РФС. Мы же говорим про юридическую составляющую.