РФС: «Есть разные варианты замены «Химкам» в РПЛ»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, как обстоят дела с решением по 16-й команде РПЛ.

По окончании прошлого сезона лицензии лишены «Химки».

Клубы РПЛ предложили, чтобы в лиге остался «Пари НН».

Теперь решение за бюро исполкома РФС.

– Когда будет решение по «Пари НН»?

– Почему по «Пари НН»? По составу участников следующего сезона.

– Кандидатуру «Пари НН» рекомендовала РПЛ.

– РФС в соответствии с регламентом запрашивает мнения РПЛ и ФНЛ. Дальше решение принимается уполномоченным органом РФС, в настоящий момент оно в стадии принятия. РФС объявит о принятом решении.

– «Стадия принятия» – это значит, что идет опрос?

– Идет обсуждение. Сейчас же 15 команд в РПЛ? А нужно 16. Кто-то расстроится, если будет 16 участников?

– Никто не расстроится, но за месяц до старта нового сезона тот же «Пари НН» все еще не знает, где он будет играть.

– Клуб по спортивному принципу вылетел в Первую лигу. Дальше исполком РФС будет принимать решение.

– РПЛ определилась, что они хотят оставить «Пари НН». Какие тогда варианты есть у РФС?

– Разные варианты. Определение состава участников – исключительно компетенция исполкома РФС. Мы же говорим про юридическую составляющую.