Семак лично уговаривает Осипенко перейти в «Зенит»: подробности

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак уговаривает защитника «Ростова» Максима Осипенко перейти в петербургский клуб.
Семак пообещал игроку место в стартовом составе и высокую зарплату. В то же время сторона Осипенко видит риски не стать в Петербурге футболистом основы.
Ясность по будущему Максиму наступит в течение следующей недели.
- В прошедшем сезоне центрбек забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 40 матчах.
- Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
- Осипенко выступает за сборную России.
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова