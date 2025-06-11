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  • Семак лично уговаривает Осипенко перейти в «Зенит»: подробности

Семак лично уговаривает Осипенко перейти в «Зенит»: подробности

Вчера, 17:25
25

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак уговаривает защитника «Ростова» Максима Осипенко перейти в петербургский клуб.

Семак пообещал игроку место в стартовом составе и высокую зарплату. В то же время сторона Осипенко видит риски не стать в Петербурге футболистом основы.

Ясность по будущему Максиму наступит в течение следующей недели.

  • В прошедшем сезоне центрбек забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 40 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
  • Осипенко выступает за сборную России.

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Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Осипенко Максим Семак Сергей
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Комментарии (25)
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Круче чем вареные яица
1749652100
Да он и там и там может на лавке сидеть. На лавке Зенита, больше получит.
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acor94
1749652793
Нет, спасибо пенсионеров нам не надо за такие деньги. От Чистякова только только избавились.
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Дубина
1749653106
Хочешь денег и лавку - дорожка в зенит! Так многие делают наши! Сколько там пропало людей? Зато цыгане играют))))
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рылы
1749653449
последний крупный переход в его жизни. пора о старости подумать и заработать неплохие деньги. через 3 года куда-нибудь в крылья перейдёт. или пониже. играть в зените он будет по причине паспорта. тогда можно не ломать голову - а ставить вперёд лусиано вместо дельфинария, только и всего.
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Мордаванин
1749653919
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова)) телеграмная визитка ярого махровогохряка при должности) семак никогда не уговариваетпросто ждёт когда у с.виней и мусаров отнимут и дадут хотя осипенко инах ненужен зениту
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Garrincha58
1749655580
Санту Барбару развели потом напишут типа Карпин лично уговаривает Осипа
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FCSpartakM
1749657217
Ну тип посадить лучшего защитника Нино в запас? Или 10млн Эраковича? Расписаться в провале трансфера? Семаку лучше вообще в трансферы не лезть, он уже привез Соболя.
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Айболид
1749660399
Семак ? Лично уговаивает ? Враньё лукойловское !))))
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k611
1749660842
Какой уникальный футболист, все тренеры его лично уговаривают. По идее такая же новость должна быть теперь со стороны Динамо...
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boris63
1749685467
Риски есть, но скамья то какая дорогая и мягкая.
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