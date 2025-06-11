Семак лично уговаривает Осипенко перейти в «Зенит»: подробности

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак уговаривает защитника «Ростова» Максима Осипенко перейти в петербургский клуб.

Семак пообещал игроку место в стартовом составе и высокую зарплату. В то же время сторона Осипенко видит риски не стать в Петербурге футболистом основы.

Ясность по будущему Максиму наступит в течение следующей недели.