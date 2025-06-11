Степашин высказался о фигуре нового тренера «Динамо»: «Секрет Полишинеля»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал ситуацию с назначением нового тренера.

– И все же, кто будет главным тренером «Динамо», Валерий Карпин?

– Мое мнение, что тренер должен быть российский. Я считаю, особенно сейчас, когда мы не играем на международной арене, что деньги тратить на иностранцев? У нас свои есть.

Мы рассматриваем разных представителей футбола, в том числе, Станислава Саламовича Черчесова. Остановились на другой фигуре, о которой вы скоро узнаете, хотя это секрет Полишинеля…