Комментарий ЦСКА по кандидатурам Черчесова и Лички

Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о поиске клубом нового главного тренера.

«Ожидаемо много недостоверной информации. С Марцелом Личкой клуб не обсуждал ни срок, ни сумму контракта, о чем сейчас пишут. Насколько мы знаем, в планах у Марцела работа в Европе. Также клуб не ведет переговоров со Станиславом Саламовичем.

Комментировать каждую упомянутую в СМИ фамилию все же не будем. Но консультаций и разных контактов сейчас действительно много – сроки непростые, и в обсуждениях возникает много фамилий, что при этом вовсе не означает сделанный выбор или наличие переговоров по каждому из вариантов», – написал Брейдо.