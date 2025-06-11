Рабинер прокомментировал покер Гладышева за сборную России

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер оценил покер Ярослава Гладышева в матче против сборной Беларуси (4:1).

Это был дебют Гладышева в старте сборной.

22-летний игрок стоит 4 миллиона евро.

Гладышев – воспитанник «Динамо».

«Не каждый день такое видишь. Покер Ярослава Гладышева во втором матче за сборную и первом – в стартовом составе. Первый мяч мне понравился – выдержал тонкую паузу и изящно перебросил «черпачком» вратаря. В остальных случаях оказался в нужное время в нужном месте.

Понятно, что это товарищеский матч с белорусами и не более того. Не игра чемпионата мира с Камеруном, где Олег Саленко в 94-м сделал единственный в истории сборной России пента-трик.

Поэтому перебирать с восклицательными знаками глупо. Но за 33 года существования сборной, где хватало матчей с Люксембургами/Лихтенштейнами, а в последнее время – так вообще с Кубами и Брунеями, после пятерочки от Саленко и до сегодняшнего дня было всего два покера. Оба – Дзюбы.

Так что событие произошло в любом случае нетривиальное, а с учетом первого матча Ярослава в стартовом составе сборной – тем более. Ой, не зря вратарь чемпионов Агкацев поставил его на первое место в тройке лучших игроков чемпионата.

А Гладышев не дурак – перед будущим главным тренером «Динамо» еще до сборов выложил все козыри!

Интересно будет посмотреть, как после выздоровления Тюкавина (которого Гладышев поставил, напомню, на первое место) Константин и этот, новый Ярослав будут играть вместе. Под руководством Карпина», – написал Рабинер.