Гладышева после покера Беларуси сравнили с форвардом «Атлетико»

Бывшая пресс-атташе «Динамо» Полина Лысенко отреагировала на покер динамовца Ярослава Гладышева за сборную России.

Игрок забил 4 гола в ворота Беларуси (4:1).

Это был дебют Гладышева в старте сборной.

22-летний игрок стоит 4 миллиона евро.

«Ярик как Александр Сeрлот в Атлетико – если забивать, то сразу 4. К полумерам не привык ))

Вообще восторг, конечно, сколько уверенности теперь в этом парне. Он уже говорит о желании уехать в Европу! И, скорее всего, этого не было, если бы не травма Константина Тюкавина. Ярик воспользовался шансом на 100%. Удивительно непредсказуем футбольный мир! Радуемся успехам Гладика, но Костю ждeм очень», – написала Лысенко.