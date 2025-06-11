Черчесов оценил победу России над Беларусью

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарии по итогам выигранного товарищеского матча с Беларусью.

Россияне одержали разгромную победу со счетом 4:1.

Ярослав Гладышев оформил покер.

«Сборная России пропустила много контратак. Мы хотим разыгрывать [мяч], но когда играешь в короткий и средний пас, пяточки и забегания, могут быть ошибки.

Ты раскрываешься, а соперник может этим воспользоваться. Но у сборной Беларуси не было завершающих ударов.

Обе команды играли в футбол, поэтому игра получилась красочнее и интенсивнее, чем матч со сборной Нигерии.

Видимо, знали, с кем играли. Игра дается, нет такого сопротивления, как было до этого, настроение великолепное», – сказал Черчесов.