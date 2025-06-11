Черчесов оценил победу России над Беларусью

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарии по итогам выигранного товарищеского матча с Беларусью.
- Россияне одержали разгромную победу со счетом 4:1.
- Ярослав Гладышев оформил покер.
«Сборная России пропустила много контратак. Мы хотим разыгрывать [мяч], но когда играешь в короткий и средний пас, пяточки и забегания, могут быть ошибки.
Ты раскрываешься, а соперник может этим воспользоваться. Но у сборной Беларуси не было завершающих ударов.
Обе команды играли в футбол, поэтому игра получилась красочнее и интенсивнее, чем матч со сборной Нигерии.
Видимо, знали, с кем играли. Игра дается, нет такого сопротивления, как было до этого, настроение великолепное», – сказал Черчесов.
Источник: «Матч ТВ»