Раскрыта дата медобследования Осипенко в «Зените»

«Зениту» потребуется еще неделя для оформления трансфера защитника «Ростова» Максима Осипенко.
Предварительная дата его медосмотра для петербургского клуба – 18 июня.
На переходе 31-летнего футболиста лично настаивал тренер «Зенита» Сергей Семак.
- На Осипенко также претендовали «Динамо», «Спартак» и «Краснодар».
- «Зенит» в 2+ раза перебил зарплату, предлагаемую конкурентами.
- В прошедшем сезоне центрбек забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 40 матчах.
- Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
Источник: Metaratings