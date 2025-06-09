Агент Карраскаля прояснил ситуацию с уходом колумбийца из «Динамо»

Родриго Лопес, агент полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля, дал комментарий по поводу будущего игрока.

Сообщалось, что 27-летний футболист до старта КЧМ-2025 (15 июня) перейдет во «Фламенго», предположительно, за 12-15 миллионов евро.

«Это просто слухи. Большая вероятность, что он останется в «Динамо» на следующий сезон.

На данный момент он продолжит карьеру в московском клубе», – сказал агент.