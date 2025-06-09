Газзаев ответил, какого тренера хочет видеть в ЦСКА вместо Николича

Валерий Газзаев назвал желаемого тренера для ЦСКА после ухода Марко Николича.

Серб возглавил команду прошлым летом.

Под его руководством армейцы стали бронзовыми призерами РПЛ и выиграли FONBET Кубок России.

Николич собирается тренировать греческий АЕК.

«Сложно что-то говорить про отставку или уход Николича, могу только оценить его работу. Думаю, что работал он очень хорошо, команда при нем показывала высокое качество игры и хороший результат.

Бронзовые медали в чемпионате России и победа в кубке страны – это хороший результат для первого сезона, учитывая то, как ЦСКА неудачно выступал в последние годы.

Много кандидатов называют на пост главного тренера ЦСКА, но мне хотелось бы, чтобы его занял кто-то из бывших игроков команды.

Есть и братья [Алексей и Василий] Березуцкие, и Сергей Игнашевич, и Ролан Гусев – это молодая поросль, которая готова работать и давать результат.

Я считаю, что в клубе должны сохраняться традиции и преемственность», – сказал Газзаев.