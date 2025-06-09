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  • Газзаев ответил, какого тренера хочет видеть в ЦСКА вместо Николича

Газзаев ответил, какого тренера хочет видеть в ЦСКА вместо Николича

Сегодня, 18:18
8

Валерий Газзаев назвал желаемого тренера для ЦСКА после ухода Марко Николича.

  • Серб возглавил команду прошлым летом.
  • Под его руководством армейцы стали бронзовыми призерами РПЛ и выиграли FONBET Кубок России.
  • Николич собирается тренировать греческий АЕК.

«Сложно что-то говорить про отставку или уход Николича, могу только оценить его работу. Думаю, что работал он очень хорошо, команда при нем показывала высокое качество игры и хороший результат.

Бронзовые медали в чемпионате России и победа в кубке страны – это хороший результат для первого сезона, учитывая то, как ЦСКА неудачно выступал в последние годы.

Много кандидатов называют на пост главного тренера ЦСКА, но мне хотелось бы, чтобы его занял кто-то из бывших игроков команды.

Есть и братья [Алексей и Василий] Березуцкие, и Сергей Игнашевич, и Ролан Гусев – это молодая поросль, которая готова работать и давать результат.

Я считаю, что в клубе должны сохраняться традиции и преемственность», – сказал Газзаев.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Газзаев Валерий Николич Марко
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Комментарии (8)
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Интерес
1749482757
А "баба-яга" против...Вот и ждём её решения.
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...короче
1749483535
...м-да, только у болел армейских вкус и аппетит появился к игре и результатам команды и такой оболом... Да и самому интересно бы посмотреть, как бы дальше продвигался по игре и составу с результатами. Но... Интрига, однако, теперь и возможно со знаком минус...
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Arvlad
1749484888
"молодая поросль" в 42-45 лет... ну, ну...
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FCSpartakM
1749485767
Какие традиции, кто из коней тренировал ЦСКА?Мимолетные Березуцкий или Олич?
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Mirak92
1749485841
Согласен полностью. Даешь Серёгу!!
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