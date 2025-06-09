Газзаев ответил, какого тренера хочет видеть в ЦСКА вместо Николича

Валерий Газзаев назвал желаемого тренера для ЦСКА после ухода Марко Николича.
- Серб возглавил команду прошлым летом.
- Под его руководством армейцы стали бронзовыми призерами РПЛ и выиграли FONBET Кубок России.
- Николич собирается тренировать греческий АЕК.
«Сложно что-то говорить про отставку или уход Николича, могу только оценить его работу. Думаю, что работал он очень хорошо, команда при нем показывала высокое качество игры и хороший результат.
Бронзовые медали в чемпионате России и победа в кубке страны – это хороший результат для первого сезона, учитывая то, как ЦСКА неудачно выступал в последние годы.
Много кандидатов называют на пост главного тренера ЦСКА, но мне хотелось бы, чтобы его занял кто-то из бывших игроков команды.
Есть и братья [Алексей и Василий] Березуцкие, и Сергей Игнашевич, и Ролан Гусев – это молодая поросль, которая готова работать и давать результат.
Я считаю, что в клубе должны сохраняться традиции и преемственность», – сказал Газзаев.