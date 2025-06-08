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Турецкий клуб предложил 30 миллионов евро за форварда «Ювентуса»

Вчера, 22:48

«Фенербахче» готов заплатить «Ювентусу» 30 миллионов евро за трансфер нападающего Душана Влаховича. Туринский клуб серьезно рассматривает это предложение.

Стамбульцы готовы платить сербу зарплату в размере около 10 миллионов евро в год.

Сообщается также, что «Ювентус» ищет нового нападающего. 26-летний Рандаль Коло Муани, арендованный у «ПСЖ», останется в команде до конца клубного чемпионата мира, о чем есть договоренность с парижанами.

«Бьянконери» также интересны 23-летний форвард парижан Гонсалу Рамуш, 26-летний Матео Ретеги из «Аталанты» и 25-летний Джонатан Дэвид из «Лилля».

  • 25-летний Влахович провел в сезоне-2024/25 41 матч за «Ювентус», забил 15 голов, сделал 5 передач.
  • Его контракт с туринцами рассчитан до лета 2026 года.

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Источник: Sport Mediaset
Италия. Серия А Турция. Суперлига Лилль Аталанта ПСЖ Ювентус Фенербахче Влахович Душан Дэвид Джонатан Муани Рандаль Коло Рамуш Гонсалу Ретеги Матео
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