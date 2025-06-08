Турецкий клуб предложил 30 миллионов евро за форварда «Ювентуса»

«Фенербахче» готов заплатить «Ювентусу» 30 миллионов евро за трансфер нападающего Душана Влаховича. Туринский клуб серьезно рассматривает это предложение.

Стамбульцы готовы платить сербу зарплату в размере около 10 миллионов евро в год.

Сообщается также, что «Ювентус» ищет нового нападающего. 26-летний Рандаль Коло Муани, арендованный у «ПСЖ», останется в команде до конца клубного чемпионата мира, о чем есть договоренность с парижанами.

«Бьянконери» также интересны 23-летний форвард парижан Гонсалу Рамуш, 26-летний Матео Ретеги из «Аталанты» и 25-летний Джонатан Дэвид из «Лилля».