Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • «Зенит» включал победу в Лиге чемпионов в бонусы к предложению для «Фламенго» по Жерсону

«Зенит» включал победу в Лиге чемпионов в бонусы к предложению для «Фламенго» по Жерсону

Вчера, 21:34
5

Появилась подробная информация о предложении, которое делал «Зенит» для покупки полузащитника Жерсона в прошлое трансферное окно. Тогда оно было отклонено «Фламенго».

«Зенит» собирался заплатить за хавбека 18 миллионов евро в течение четырех лет плюс еще 6 миллионов бонусами.

Условия для выплаты бонусов петербуржцами бразильскому клубу были следующиими:

  • 500 тысяч, если Жерсон станет чемпионом России;
  • 500 тысяч, если он станет лучшим игроком РПЛ;
  • 500 тысяч, если он станет лучшим бомбардиром чемпионата России;
  • 250 тысяч, если он войдет в символическую сборную по итогам сезона;
  • 250 тысяч, если он войдет в пятерку лучших бомбардиров чемпионата России;
  • 500 тысяч, если «Зенит» вернется в Лигу чемпионов;
  • 500 тысяч, если клуб выйдет в групповой этап Лиги чемпионов;
  • 500 тысяч, если клуб выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов;
  • 500 тысяч, если клуб выйдет в 1/4 финала Лиги чемпионов;
  • 500 тысяч, если клуб выйдет в 1/2 финала Лиги чемпионов;
  • 500 тысяч, если клуб выйдет в финал Лиги чемпионов;
  • 1 миллион, если клуб выиграет Лигу чемпионов.

Сообщалось, что сейчас «Зенит» тоже претендует на Жерсона и готов заплатить за игрока 25 миллионов евро плюс 5 миллионов евро бонусами.

  • В этом году 28-летний полузащитник провел за «Фламенго» 25 матчей, забил 1 гол, отдал 4 передачи.
  • Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

Еще по теме:
Определен лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов 1
Петржела: «Игроков из Южной Америки много, а все равно «Зенит» – не чемпион» 5
Агент Батракова высказался об интересе «Зенита» к игроку 1
Источник: страница Вене Касагранде в соцсети X
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Фламенго Зенит Жерсон
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дубина
1749408694
Белочные((((
Ответить
Тинез Розоп
1749409959
Телегу помёта накидали ему…( думали прокатит)
Ответить
bset
1749410065
Жерсон после подписания контракта: "Не терпится начать. Когда следующий матч Лиги Чемпионов?". Зенит: "Ща ща ща ща"
Ответить
Damir07
1749410964
Если бы зенит знал что с этим ещё одним гастарбайтером они выиграют лч то не то что 1 миллион они и 100 миллионов заплатили бы Там шейхы со своими триллионами долларов не смогли лч выиграть 15 лет а тут зенит за 4 года )))))
Ответить
кайрос
1749416032
500 тысяч, если «Зенит» вернется в Лигу чемпионов; 500 тысяч, если клуб выйдет в групповой этап Лиги чемпионов; 500 тысяч, если клуб выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов; 500 тысяч, если клуб выйдет в 1/4 финала Лиги чемпионов; 500 тысяч, если клуб выйдет в 1/2 финала Лиги чемпионов; 500 тысяч, если клуб выйдет в финал Лиги чемпионов; 1 миллион, если клуб выиграет Лигу чемпионов.====== Ну в Фламенго дураков нет.Они не верят фантастическим планам.Гы гы
Ответить
Главные новости
Трофей Роналду, «Зенит» готовит сумасшедшее предложение по Батракову, кандидаты на замену Николичу в ЦСКА и другие новости
01:45
ФотоРоналду с первым трофеем за четыре года
01:23
1
Фото40-летний Роналду заплакал после победы в Лиге наций – это его первый трофей за 4 года
00:54
5
⚡️ Лига наций. Португалия выиграла турнир, победив по пенальти Испанию
00:43
14
Губерниев ответил, что нужно разрешить в России
00:27
5
ФотоОпределен лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов
00:15
1
Канчельскис обратился к руководству «Спартака»
Вчера, 23:59
8
Семин назвал лучшего тренера мира
Вчера, 23:52
Левандовски отказался выступать за сборную Польши: подробности
Вчера, 23:45
2
Роналду забил 938-й гол в карьере – в финале Лиги наций
Вчера, 23:23
1
Все новости
Все новости
ФотоОпределен лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов
00:15
1
Канчельскис обратился к руководству «Спартака»
Вчера, 23:59
8
Агент Сафонов – о ситуации с Николичем в ЦСКА: «Есть вопросы к тем людям, что составляли контракт»
Вчера, 23:00
2
Петржела: «Игроков из Южной Америки много, а все равно «Зенит» – не чемпион»
Вчера, 22:54
5
Агент Батракова высказался об интересе «Зенита» к игроку
Вчера, 22:26
1
Вингер «Краснодара» высказался о возможном уходе из клуба
Вчера, 22:16
2
«Локомотив» продлил контракты с двумя игроками сборной России
Вчера, 22:10
Мостовой готов стать помощником нового тренера ЦСКА
Вчера, 21:58
4
«Зенит» вступил в борьбу с «Динамо» за Осипенко
Вчера, 21:49
2
«Зенит» включал победу в Лиге чемпионов в бонусы к предложению для «Фламенго» по Жерсону
Вчера, 21:34
5
Назван еще один кандидат на пост главного тренера ЦСКА
Вчера, 20:12
6
«Зенит» и «Спартак» поборются за Жедсона Фернандеша
Вчера, 20:05
8
Глушаков назвал трех лучших игроков сезона в РПЛ
Вчера, 19:50
Названы три кандидата на пост главного тренера ЦСКА, один из них возглавлял АЕК
Вчера, 19:35
8
Медведев тремя словами отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к Батракову
Вчера, 19:01
16
Селюк посоветовал иностранного тренера для ЦСКА: «И Кисляк станет новым Де Брюйне!»
Вчера, 18:52
8
Названа сумма, которую «Зенит» готов потратить на Батракова
Вчера, 18:40
15
«Зенит» нацелен на покупку Батракова
Вчера, 17:38
21
Юран высказался о возможности приглашения в ЦСКА
Вчера, 17:27
9
Мамаев назвал лучшего тренера сезона в РПЛ
Вчера, 17:10
2
Ташуев, работавший в «Краснодаре» 15 лет назад, оценил свой вклад в чемпионство клуба
Вчера, 16:59
17
Аленичев считает, что титулу «Краснодара» радовалась почти вся страна: «Зенит» уже многим надоел»
Вчера, 16:03
13
Игрок «Краснодара» перейдет в «Сочи»
Вчера, 15:40
5
Назван размер бонусов, которые «Зенит» готов платить Жерсону
Вчера, 15:20
19
В ЦСКА прокомментировали ситуацию с Николичем
Вчера, 15:03
11
Глушаков рассказал, когда завершит карьеру
Вчера, 14:48
Ташуев готов возглавить ЦСКА
Вчера, 14:37
9
Агент Лички высказался о возможности приглашения тренера в ЦСКА
Вчера, 14:00
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 