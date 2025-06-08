«Зенит» включал победу в Лиге чемпионов в бонусы к предложению для «Фламенго» по Жерсону

Появилась подробная информация о предложении, которое делал «Зенит» для покупки полузащитника Жерсона в прошлое трансферное окно. Тогда оно было отклонено «Фламенго».
«Зенит» собирался заплатить за хавбека 18 миллионов евро в течение четырех лет плюс еще 6 миллионов бонусами.
Условия для выплаты бонусов петербуржцами бразильскому клубу были следующиими:
- 500 тысяч, если Жерсон станет чемпионом России;
- 500 тысяч, если он станет лучшим игроком РПЛ;
- 500 тысяч, если он станет лучшим бомбардиром чемпионата России;
- 250 тысяч, если он войдет в символическую сборную по итогам сезона;
- 250 тысяч, если он войдет в пятерку лучших бомбардиров чемпионата России;
- 500 тысяч, если «Зенит» вернется в Лигу чемпионов;
- 500 тысяч, если клуб выйдет в групповой этап Лиги чемпионов;
- 500 тысяч, если клуб выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов;
- 500 тысяч, если клуб выйдет в 1/4 финала Лиги чемпионов;
- 500 тысяч, если клуб выйдет в 1/2 финала Лиги чемпионов;
- 500 тысяч, если клуб выйдет в финал Лиги чемпионов;
- 1 миллион, если клуб выиграет Лигу чемпионов.
Сообщалось, что сейчас «Зенит» тоже претендует на Жерсона и готов заплатить за игрока 25 миллионов евро плюс 5 миллионов евро бонусами.
- В этом году 28-летний полузащитник провел за «Фламенго» 25 матчей, забил 1 гол, отдал 4 передачи.
- Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
Источник: страница Вене Касагранде в соцсети X