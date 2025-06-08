«Зенит» включал победу в Лиге чемпионов в бонусы к предложению для «Фламенго» по Жерсону

Появилась подробная информация о предложении, которое делал «Зенит» для покупки полузащитника Жерсона в прошлое трансферное окно. Тогда оно было отклонено «Фламенго».

«Зенит» собирался заплатить за хавбека 18 миллионов евро в течение четырех лет плюс еще 6 миллионов бонусами.

Условия для выплаты бонусов петербуржцами бразильскому клубу были следующиими:

500 тысяч, если Жерсон станет чемпионом России;

500 тысяч, если он станет лучшим игроком РПЛ;

500 тысяч, если он станет лучшим бомбардиром чемпионата России;

250 тысяч, если он войдет в символическую сборную по итогам сезона;

250 тысяч, если он войдет в пятерку лучших бомбардиров чемпионата России;

500 тысяч, если «Зенит» вернется в Лигу чемпионов;

500 тысяч, если клуб выйдет в групповой этап Лиги чемпионов;

500 тысяч, если клуб выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов;

500 тысяч, если клуб выйдет в 1/4 финала Лиги чемпионов;

500 тысяч, если клуб выйдет в 1/2 финала Лиги чемпионов;

500 тысяч, если клуб выйдет в финал Лиги чемпионов;

1 миллион, если клуб выиграет Лигу чемпионов.

Сообщалось, что сейчас «Зенит» тоже претендует на Жерсона и готов заплатить за игрока 25 миллионов евро плюс 5 миллионов евро бонусами.