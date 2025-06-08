Назван размер бонусов, которые «Зенит» готов платить Жерсону

«Зенит» готов платить полузащитнику Жерсону, в случае его перехода из «Фламенго», бонус в размере 25 тысяч евро за каждый гол и голевую передачу и по 30 тысяч евро за каждые 5 результативных действий.

Петербуржцы намерены заплатить бразильцу 150 тысяч евро в случае участия на ЧМ-2026 и по 500 тысяч евро за каждое трансферное окно, в котором он остается в клубе. Кроме того, «Зенит» бесплатно предоставит Жерсону жилье и автомобиль.