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Назван размер бонусов, которые «Зенит» готов платить Жерсону

Вчера, 15:20
19

«Зенит» готов платить полузащитнику Жерсону, в случае его перехода из «Фламенго», бонус в размере 25 тысяч евро за каждый гол и голевую передачу и по 30 тысяч евро за каждые 5 результативных действий.

Петербуржцы намерены заплатить бразильцу 150 тысяч евро в случае участия на ЧМ-2026 и по 500 тысяч евро за каждое трансферное окно, в котором он остается в клубе. Кроме того, «Зенит» бесплатно предоставит Жерсону жилье и автомобиль.

  • Сообщалось, что зарпалата игрока в петербургском клубе составит 6 миллионов евро в год после уплаты налогов.
  • Сумма трансфера Жерсона составит 25 миллионов евро плюс 5 миллионов евро бонусами.
  • В этом году 28-летний полузащитник провел за «Фламенго» 25 матчей, забил 1 гол, отдал 4 передачи.

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Источник: страница Хулио Мигеля Нето в соцсети X
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Фламенго Зенит Жерсон
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Комментарии (19)
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R_a_i_n
1749385806
Осталось ещё за ушком почесать.
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lek!
1749385889
Почему в РПЛ так любят лизать футболистам . Потом через 2 года пошлет Зенит на 3 буквы и будет плакаться домой .
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DMитрий
1749385919
Будет рад стать владельцем Лады.
Ответить
PAREVG.
1749386543
А также бабу в койку, горничную, повара,и персонального завязывателя шнурков...
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ScarlettOgusania
1749386934
Мюллер с такими "бонусами" бом.жом станет...)) прощай, газпрём..!
Ответить
рылы
1749387329
зенит топа везёт.
Ответить
Цугундeр
1749387473
"страница Хулио Мигеля Нето в соцсети X")) ихули?
Ответить
рылы
1749388315
тут вообще прикол вырисовывается. объясняю хрякам на пальцах) когда юри алберто сбежал в коринтианс - зенит получил взамен аж 5 игроков. И! сохранил 50% прав на алберто. а тот, в свою очередь, внезапно стал лучшим бомбардиром чемпионата бразилии и подорожал. естественно, за ним выстроилась очередь, и зовут в АПЛ. коринтианс сейчас очень сильно не хочет продавать алберто за 30, чтобы потом отдавать зениту положенные 15. и поэтому предлагает по старой схеме: получить от зенита оставшиеся 50% прав на алберто в обмен на гарро и бидона (с нашей доплатой). это дорогие игроки, особенно второй, ему всего 20 лет. и вот это будет круто. во все агентские учебники войдёт, как зенит обул коринтианс, как медведев провернул такую фантастическую сделку. хряки, тем временем, покупают третьесортных престарелых зулусов 0+0 за 30 лямов, при адекватной цене максимум 1 лям. и вот это гы-гы! и ещё раз, контрольный: ГЫ-ГЫ!
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Круче чем вареные яица
1749392159
А еще Зенит ему гарантирует 51% акций Газпрома.
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Garrincha58
1749401097
Кэшбек 10% на всё
Ответить
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