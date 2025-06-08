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В ЦСКА прокомментировали ситуацию с Николичем

Вчера, 15:03
11

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о ситуации с главным тренером команды Марко Николичем, который может перейти в АЕК.

«Дорогие болельщики, мы видим сообщения в СМИ и понимаем ваши переживания. Мы не будем отбиваться бессмысленными штампами вроде «у тренера действующий контракт». В ближайшее время клуб и Марко выйдут с официальной коммуникацией, чтобы по возможности остановить зарождение новых сплетен и домыслов.

Мы понимаем, что в отсутствии информации выдвигаются разные версии, в частности, как о финансовой составляющей вопроса, так и о якобы конфликтах изнутри. Поэтому еще до любого рода официальных публикаций о будущем Марко считаем необходимым этот вопрос закрыть: у Марко прекрасные отношения со всем высшим руководством клуба, и вчера и позавчера у Марко были разговоры с каждым из них.

Ни о каких ультиматумах речи не было и никогда не шло. Сейчас клуб и главный тренер готовят совместную коммуникацию, и мы просим вас с уважением отнестись как к самому ожиданию, так и непосредственно к решению тренера», – написал Брейдо.

  • Сообщалось, что АЕК представит Николича в качестве главного тренера команды на следующей неделе. Он подпишет с греческим клубом двухлетний контракт.
  • АЕКу необходимо выплатить ЦСКА отступные в размере 600 тысяч евро, а зарплата 45-летнего тренера составит 2 миллиона евро в год. В московском клубе он зарабатывал 1,2 миллиона.
  • Николич возглавляет ЦСКА с июня 2024 года. Под его руководством красно-синие в сезоне‑2024/25 завоевали бронзовые медали чемпионата России и стали обладателями Кубка страны.

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Источник: телеграм-канал «Брейдо / И после»
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига ЦСКА АЕК Николич Марко
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Комментарии (11)
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Мордаванин
1749384976
"Что вы головы повесили, соколики? Что-то ход теперь ваш стал уж не быстрехонек?..) ............ Ну, быстрей летите, кони, отгоните прочь тоску! Мы найдём себе другую раскрасавицу-жену!")) романс однако али русскаянародная?))
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...короче
1749385610
...мог сказать короче и внятней - "Пацаны, сам в непонятках, пока перетираем, позже маякнём"...
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boris63
1749387431
Информация явно для дилетантов.
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Инсаров
1749387933
Богат могучим русский языка...
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Desma
1749388296
Ржание в пользу себя любимого.
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IVANRUS777
1749388878
"Готовят совместную коммуникацию" такое ощущение, что они не с главным тренером будут беседу вести, а с представителем внеземной цивилизации.
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biber.ru
1749388880
Ну, так всегда, муж узнаёт последним.
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Mirak92
1749389416
Раз уже пошли пляски. Значит погода в доме поменялась. Не вижу смысла его удерживать.
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DMитрий
1749391922
А где-то там скучает Саша Мостовой...
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andr45
1749393183
Вот Малышеву и прочим, извините за выражение, спартаковским псевдоменеджерам учиться надо у управленцам других клубов) Например, «Локомотива» и ЦСКА) Стоило только Сулейманову и Тикнизяну только пасть открыть, выражая недовольство, как на следующий день прибежали в соплях и слезях с извинениями) Столько только агенту Арбузова заикнуться о том, что его клиенту мало времени дают, как тот же Арбузов вылетел их ЦСКА, как пробка) Стоило Николичу ультиматумы ставить, так тут отправился вперед) И всё тихо, без истерик) В «Спартаке» вместо того, чтобы перевести Джикию и Соболева в молодежную команду, стали голосить на всю страну какой Абаскаль плохой и выгнали парня) И, что получили — чудом четвертое место вместе третьего) 8 легионеров на поле вместо трех-четырех)
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