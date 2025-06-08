В ЦСКА прокомментировали ситуацию с Николичем

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о ситуации с главным тренером команды Марко Николичем, который может перейти в АЕК.

«Дорогие болельщики, мы видим сообщения в СМИ и понимаем ваши переживания. Мы не будем отбиваться бессмысленными штампами вроде «у тренера действующий контракт». В ближайшее время клуб и Марко выйдут с официальной коммуникацией, чтобы по возможности остановить зарождение новых сплетен и домыслов.

Мы понимаем, что в отсутствии информации выдвигаются разные версии, в частности, как о финансовой составляющей вопроса, так и о якобы конфликтах изнутри. Поэтому еще до любого рода официальных публикаций о будущем Марко считаем необходимым этот вопрос закрыть: у Марко прекрасные отношения со всем высшим руководством клуба, и вчера и позавчера у Марко были разговоры с каждым из них.

Ни о каких ультиматумах речи не было и никогда не шло. Сейчас клуб и главный тренер готовят совместную коммуникацию, и мы просим вас с уважением отнестись как к самому ожиданию, так и непосредственно к решению тренера», – написал Брейдо.