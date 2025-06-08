Агент Лички высказался о возможности приглашения тренера в ЦСКА

Представитель бывшего главного тренера «Динамо» и «Оренбурга» Марцела Лички Анатолий Николаев сказал, может ли чешский специалист перейти в ЦСКА. Ожидается, что нынешний тренер ЦСКА Марко Николич на следующей неделе перейдет в АЕК.

– Готов ли Марцел Личка возглавить ЦСКА, если поступит предложение?

– Думаю, это лучше спросить у него. Пока Марцел отдыхает, он никуда не спешит. Нет такого, что надо как можно быстрее найти команду. Но приоритет – европейские чемпионаты, хотя и работу в России он не исключает.