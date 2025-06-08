Игрокам «Черноморца» предложили искать новые команды из-за возможного закрытия клуба

«Черноморец» не может найти спонсоров на следующий сезон, близок к снятию с турнира Первой лиги и к прекращению выступлений в профессиональном футболе.

Игрокам уже сообщили, что они могут начинать искать себе новые команды.

9 июня у гендиректора «Черноморца» Максима Пономарева состоится встреча с мэром Новороссийска Андреем Кравченко, где будет решаться дальнейшая судьба клуба.

При этом бывший инвестор «Черноморца» Сергей Шишкарев должен перевести в клуб 120 миллионов рублей, чтобы полностью закрыть долги перед командой за сезон-2024/25.