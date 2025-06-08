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  • Игрокам «Черноморца» предложили искать новые команды из-за возможного закрытия клуба

Игрокам «Черноморца» предложили искать новые команды из-за возможного закрытия клуба

Вчера, 12:58
2

«Черноморец» не может найти спонсоров на следующий сезон, близок к снятию с турнира Первой лиги и к прекращению выступлений в профессиональном футболе.

Игрокам уже сообщили, что они могут начинать искать себе новые команды.

9 июня у гендиректора «Черноморца» Максима Пономарева состоится встреча с мэром Новороссийска Андреем Кравченко, где будет решаться дальнейшая судьба клуба.

При этом бывший инвестор «Черноморца» Сергей Шишкарев должен перевести в клуб 120 миллионов рублей, чтобы полностью закрыть долги перед командой за сезон-2024/25.

  • «Черноморец» в минувшем сезоне занял 3-е место в Первой лиге, но не был допущен до участия в стыковых играх из-за несоответствия стадиона требованиям РПЛ.
  • Ранее Шишкарeв обвинил Пономарeва в попытке повлиять на результат матча 34-го тура «Черноморец» – «Сочи» (2:1) и отказался от дальнейшего инвестирования в клуб.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Первая лига Россия. Премьер-лига Черноморец
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Комментарии (2)
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шахта Заполярная
1749376915
Жаль. Когда-то зинку 6-0 драл
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The only one
1749382369
красивая была сказка, но с плохим концом.
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