Игрокам «Черноморца» предложили искать новые команды из-за возможного закрытия клуба

«Черноморец» не может найти спонсоров на следующий сезон, близок к снятию с турнира Первой лиги и к прекращению выступлений в профессиональном футболе.
Игрокам уже сообщили, что они могут начинать искать себе новые команды.
9 июня у гендиректора «Черноморца» Максима Пономарева состоится встреча с мэром Новороссийска Андреем Кравченко, где будет решаться дальнейшая судьба клуба.
При этом бывший инвестор «Черноморца» Сергей Шишкарев должен перевести в клуб 120 миллионов рублей, чтобы полностью закрыть долги перед командой за сезон-2024/25.
- «Черноморец» в минувшем сезоне занял 3-е место в Первой лиге, но не был допущен до участия в стыковых играх из-за несоответствия стадиона требованиям РПЛ.
- Ранее Шишкарeв обвинил Пономарeва в попытке повлиять на результат матча 34-го тура «Черноморец» – «Сочи» (2:1) и отказался от дальнейшего инвестирования в клуб.
Источник: Metaratings.ru