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  • Сербский агент оценил влияние бывшего спортивного директора «Зенита» на ситуацию с Николичем

Сербский агент оценил влияние бывшего спортивного директора «Зенита» на ситуацию с Николичем

Вчера, 12:08
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Сербский агент Срджан Еремич рассказал, что спортивный директор АЕКа Хавьер Рибалта давно хотел поработать с главным тренером ЦСКА Марко Николичем. Рибалта был спортивным директором «Зенита» в 2018–2021 годах.

– Каких‑либо подробностей о решении Николича я не знаю. Но раз Марко решился на это шаг, значит у него были на то мотивы, может быть, у него были недопонимания внутри клуба. Думаю, если бы человек был счастлив, доволен своим положением, он бы не решился на такой шаг.

Переезд в Грецию это, конечно, риск, но знаю, что нынешний спортивный директор АЕКа Рибалта очень хотел поработать с Марко и предпринимал попытки пригласить его ранее.

Николич умный специалист, прежде чем принять решение, он посмотрел состав греческого клуба и решил, что может с ним сделать результат. И не забывайте про то, что от Афин до Сербии намного ближе, плюс есть еврокубки – это те факторы, которые тоже могли сильно повлиять на решение.

– Что говорят в Сербии по этой ситуации?

– Понятно, что никто не знает подробностей такого решения. Но все смотрят на этот шаг позитивно, ведь если в Греции условия работы лучше, чем в России, то почему бы и нет.

  • По данным Gazzetta, АЕК представит Николича в качестве главного тренера команды на следующей неделе. Он подпишет с греческим клубом двухлетний контракт.
  • АЕКу необходимо выплатить ЦСКА отступные в размере 600 тысяч евро, а зарплата 45-летнего тренера составит 2 миллиона евро в год. В московском клубе он зарабатывал 1,2 миллиона.
  • Николич возглавляет ЦСКА с июня 2024 года. Под его руководством армейцы в сезоне‑2024/25 завоевали бронзовые медали чемпионата России и стали обладателями Кубка страны.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига ЦСКА АЕК Николич Марко
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Комментарии (1)
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За Московский ЦСКА
1749375048
Мафиози из ЦСКА,уже продают не только футболистов,но и тренеров. Это ноу хау от мафии из ПФК ЦСКА. Интересно,приживется или нет ,мафиозная схема? Причем каждый из тренеров ,при уходе, купается в гавне ,его делают чуть ли не чортом. Ну ну, продолжайте в том же духе,черти из ЦСКА. Следующие медали клуб завоюет уже без вас,мафиози,когда команду возглавят чистые на руку люди,болеющие за Клуб,уважающие традиции ЦСКА и не плюющие на болельщиков по всей стране.Следующее руководство ПФК ЦСКА будет не таким как вы,чертилы! В истории ПФК ЦСКА ,вы останетесь как черти!Ваше правление,как ад!
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