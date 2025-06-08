Сербский агент оценил влияние бывшего спортивного директора «Зенита» на ситуацию с Николичем

Сербский агент Срджан Еремич рассказал, что спортивный директор АЕКа Хавьер Рибалта давно хотел поработать с главным тренером ЦСКА Марко Николичем. Рибалта был спортивным директором «Зенита» в 2018–2021 годах.

– Каких‑либо подробностей о решении Николича я не знаю. Но раз Марко решился на это шаг, значит у него были на то мотивы, может быть, у него были недопонимания внутри клуба. Думаю, если бы человек был счастлив, доволен своим положением, он бы не решился на такой шаг.

Переезд в Грецию это, конечно, риск, но знаю, что нынешний спортивный директор АЕКа Рибалта очень хотел поработать с Марко и предпринимал попытки пригласить его ранее.

Николич умный специалист, прежде чем принять решение, он посмотрел состав греческого клуба и решил, что может с ним сделать результат. И не забывайте про то, что от Афин до Сербии намного ближе, плюс есть еврокубки – это те факторы, которые тоже могли сильно повлиять на решение.

– Что говорят в Сербии по этой ситуации?

– Понятно, что никто не знает подробностей такого решения. Но все смотрят на этот шаг позитивно, ведь если в Греции условия работы лучше, чем в России, то почему бы и нет.