Жерсон может зарабатывать в «Зените» больше, чем сообщалось ранее

Зарплата Жерсона в случае перехода в «Зенит» составит порядка 6 миллионов евро в год после уплаты налогов.
Петербургский клуб готов сразу выплатить за игрока «Фламенго» всю сумму отступных в размере 25 миллионов евро. При этом «Зенит» подпишет Жерсона после его выступлений на клубном чемпионате мира-2025 за бразильский клуб.
По данным Metaratings.ru, зарплата Жерсона составит около 4 миллионов евро в год, а также бонусы.
- В этом году 28-летний полузащитник провел за «Фламенго» 25 матчей, забил 1 гол, отдал 4 передачи.
- Сообщалось также, что бразильский клуб хочет дополнительно заработать 50 миллионов реалов (7,89 миллиона евро) согласно действующему договору между риодежанейрцами и футболистом в части имиджевых прав.
Источник: страница Вене Касагранде в соцсети X