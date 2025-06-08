Жерсон может зарабатывать в «Зените» больше, чем сообщалось ранее

Зарплата Жерсона в случае перехода в «Зенит» составит порядка 6 миллионов евро в год после уплаты налогов.

Петербургский клуб готов сразу выплатить за игрока «Фламенго» всю сумму отступных в размере 25 миллионов евро. При этом «Зенит» подпишет Жерсона после его выступлений на клубном чемпионате мира-2025 за бразильский клуб.

По данным Metaratings.ru, зарплата Жерсона составит около 4 миллионов евро в год, а также бонусы.