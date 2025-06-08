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  • «Фламенго» хочет получить от продажи Жерсона в «Зенит» почти 34 миллиона евро

«Фламенго» хочет получить от продажи Жерсона в «Зенит» почти 34 миллиона евро

Сегодня, 10:48
8

«Фламенго» получит право дополнительно заработать 50 миллионов реалов (7,89 миллиона евро) на продаже полузащитника Жерсона в «Зенит». В таком случае, вместе с ожидаемой суммой трансфера в 25 миллионов евро, бразильский клуб в общей сложности получит 34 миллиона.

При продлении контракта между Жерсоном и «Фламенго» до 2030 года, было оговорено, что, если одна из сторон решит расторгнуть договор без уважительной причины, другая может потребовать выплаты полной суммы имиджевых прав до конца срока действия контракта. Сейчас эта сумма и составляет 50 миллионов реалов.

  • В этом году 28-летний Жерсон провел за «Фламенго» 25 матчей, забил 1 гол, отдал 4 передачи.
  • Сообщалось, что «Зенит» согласен на переход полузащитник в команду после его выступления на клубном чемпионате мира.

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Источник: страница Вене Касагранде в соцсети X
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Фламенго Зенит Жерсон
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Комментарии (9)
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Интерес
1749370915
"...25 матчей, забил 1 гол, отдал 4 передачи"! Да за это никаких денег не жалко!!!
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Skull_Boy
1749370962
Потом скажут, что взяли за копейки или обменяли, а л0х это судьба и доить их это шик
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ScarlettOgusania
1749370982
очень похоже, что газпрём сильно задолжал бразильской федерации футбола...))
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Прокс
1749371179
СраньТак за 50 купит
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Круче чем вареные яица
1749371290
Опция в 25 миллионов евро, это уважительная причина, не е*ите мозг!
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Мордаванин
1749371919
давайтена аврору поменяем всё равно стрелятьне по чему(
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TOMSON
1749372141
Сейчас со всех сторон обсасывать начнут. Бразилы умеют продавать, не первый год этим занимаются. Ясен пень они там ценник гнут.
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Garrincha58
1749373258
Экономически выгодней заплатить Семаку неустойку скажем 5-10 лямов, чем платить за этого Ж.... столько реалов, который не стоит и половину
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