«Фламенго» хочет получить от продажи Жерсона в «Зенит» почти 34 миллиона евро

«Фламенго» получит право дополнительно заработать 50 миллионов реалов (7,89 миллиона евро) на продаже полузащитника Жерсона в «Зенит». В таком случае, вместе с ожидаемой суммой трансфера в 25 миллионов евро, бразильский клуб в общей сложности получит 34 миллиона.

При продлении контракта между Жерсоном и «Фламенго» до 2030 года, было оговорено, что, если одна из сторон решит расторгнуть договор без уважительной причины, другая может потребовать выплаты полной суммы имиджевых прав до конца срока действия контракта. Сейчас эта сумма и составляет 50 миллионов реалов.