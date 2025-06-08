Греческий агент объяснил решение Николича о переходе в АЕК

Греческий агент Василис Панагиотаки считает, что Марко Николич намерен стать главным тренером АЕКа, так как больше не хочет работать в ЦСКА.

«Во всей этой истории с Николичем нет ничего странного именно для греков – это футбол. Марко не хотел продолжать работать в ЦСКА и поэтому выбрал АЕК.

У клуба появился новый владелец, пришли новые руководители. Хавьер Рибалта – очень хороший спортивный директор. На следующий сезон у клуба большие цели – они будут бороться как за чемпионство, так и Лигу конференций», – сказал Панагиотаки.