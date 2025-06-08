«Зенит» согласился отложить переход Жерсона до июля

«Зенит» хочет как можно скорее договориться о трансфере полузащитника «Фламенго» Жерсона и согласен на участие игрока в клубном чемпионате мира в составе бразильского клуба.
После выступления на турнире в США, хавбек получит 10 дней отпуска и после этого присоединится к «Зениту».
- Групповой этап клубного чемпионата мира для «Фламенго» закончится 25 июня, таким образом полузащитник присоединится к российской команде не раньше июля.
- Контракт 28-летнего Жерсона с нынешним клубом рассчитан до конца 2030 года.
- В этом году он провел за «Фламенго» 25 матчей, забил 1 гол, отдал 4 передачи.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
Источник: страница Раисы Симплисиу в соцсети X