«Зенит» согласился отложить переход Жерсона до июля

«Зенит» хочет как можно скорее договориться о трансфере полузащитника «Фламенго» Жерсона и согласен на участие игрока в клубном чемпионате мира в составе бразильского клуба.

После выступления на турнире в США, хавбек получит 10 дней отпуска и после этого присоединится к «Зениту».