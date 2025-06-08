Стали известны требования «Динамо» для продажи Карраскаля

«Динамо» согласится продать полузащитника Хорхе Карраскаля в «Фламенго» за 15 миллионов евро при увеличении фиксированной суммы выплаты. Также бело-голубые хотят, чтобы достижения игрока для выплаты бонусов были проще.

«Скажем, если «Фламенго» предложит 12 миллионов в виде фиксированной суммы плюс 2 миллиона бонусов за легкодостижимые цели, например, завоевание чемпионского титула за время действия всего контракта игрока и определенное количество вызовов [в сборную Колумбии], «Динамо» может согласиться», – рассказал источник.