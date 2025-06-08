Стало известно, когда АЕК объявит о назначении Николича

АЕК в начале следующей недели представит Марко Николича в качестве нового главного тренер команды. Он подпишет с греческим клубом двухлетний контракт.

Афиняне заплатят ЦСКА, который сейчас возглавляет Николич, 600 тысяч евро для выкупа его контракта. В АЕК также перейдут помощники сербского специалиста в московском клубе Радойе Смилянич, Александар Рогич и Горан Басарич.