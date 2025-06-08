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Стало известно, когда АЕК объявит о назначении Николича

Сегодня, 08:36
14

АЕК в начале следующей недели представит Марко Николича в качестве нового главного тренер команды. Он подпишет с греческим клубом двухлетний контракт.

Афиняне заплатят ЦСКА, который сейчас возглавляет Николич, 600 тысяч евро для выкупа его контракта. В АЕК также перейдут помощники сербского специалиста в московском клубе Радойе Смилянич, Александар Рогич и Горан Басарич.

  • Сообщалось, что зарплата 45-летнего Николича в АЕке составит 2 миллиона евро в год. В московском клубе он зарабатывал 1,2 миллиона.
  • Николич возглавляет ЦСКА с июня 2024 года. Под его руководством армейцы в сезоне‑2024/25 завоевали бронзовые медали чемпионата России и стали обладателями Кубка страны.

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Источник: Gazzetta
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига ЦСКА АЕК Николич Марко
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Комментарии (14)
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АЛЕКС 58
1749361550
Очередное перекати-поле. Чуть-чуть в Локо,чуть-чуть в цска,сезон в АЕКе.
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The only one
1749362166
крысы бегут с корабля...
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Тинез Розоп
1749362565
Есаул Есаул , что ж ты бросил Коня?…
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Plyash
1749364277
Вовремя сменить прописку , это не бегство , это дар предвидения к улучшению комфортной жизни . Жаль , конечно .
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boris63
1749365068
Начинаешь понимать, почему он в Локо не задержался. Кому он нужен теперь в России, а сколько слов красивых было.
Ответить
Интерес
1749365464
А вот на это уже нас..ь.Минус четыре гастера.Может,мужества и ума хватит сделать выбор в пользу отечественного тренера.
Ответить
biber.ru
1749367172
Причины видится две. Либо Николич звезду словил, либо всё же есть конфликт. Остальное решаемо. Напрягает молчание руководства клуба...
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kif123kif
1749367998
Даешь Игнашевича и чемпионство!!!
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Plyash
1749369728
Газзаева может быть попробовать ? А то он в последнее время много возмущается и афишируется .
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FCSpartakM
1749372999
На самом деле беда для коней. Если подумать, то норм тренеров нет сейчас на рос.рынке. Тем более, который готов работать по принципу выстроенной игры Николича. Западные европейцы не приживаются, своих тренеров нет сейчас. Разве что Рахимова пробовать.
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