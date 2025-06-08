Стало известно, когда АЕК объявит о назначении Николича

АЕК в начале следующей недели представит Марко Николича в качестве нового главного тренер команды. Он подпишет с греческим клубом двухлетний контракт.
Афиняне заплатят ЦСКА, который сейчас возглавляет Николич, 600 тысяч евро для выкупа его контракта. В АЕК также перейдут помощники сербского специалиста в московском клубе Радойе Смилянич, Александар Рогич и Горан Басарич.
- Сообщалось, что зарплата 45-летнего Николича в АЕке составит 2 миллиона евро в год. В московском клубе он зарабатывал 1,2 миллиона.
- Николич возглавляет ЦСКА с июня 2024 года. Под его руководством армейцы в сезоне‑2024/25 завоевали бронзовые медали чемпионата России и стали обладателями Кубка страны.
Источник: Gazzetta