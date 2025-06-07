Раскрыта зарплата Жерсона в случае перехода в «Зенит»

Стало известно, сколько будет зарабатывать Жерсон, если перейдет в «Зенит».

Петербургский клуб предлагает 28-летнему бразильцу 4 миллиона евро в год, а также бонусы.

Ранее сообщалось, что Жерсон дал согласие на переход в «Зенит». Сине-бело-голубые выплатят 25 миллионов в качестве отступных, которые прописаны в контракте футболиста.