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Раскрыта зарплата Жерсона в случае перехода в «Зенит»

Вчера, 23:18
32

Стало известно, сколько будет зарабатывать Жерсон, если перейдет в «Зенит».

Петербургский клуб предлагает 28-летнему бразильцу 4 миллиона евро в год, а также бонусы.

Ранее сообщалось, что Жерсон дал согласие на переход в «Зенит». Сине-бело-голубые выплатят 25 миллионов в качестве отступных, которые прописаны в контракте футболиста.

  • Жерсон мог оказаться в «Зените» в феврале, но сделка сорвалась.
  • Хавбек «Фламенго» забил 1 гол в 13 матчах за сборную Бразилии.
  • У него есть опыт выступлений за «Рому», «Фиорентину», «Марсель».

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Источник: etaratings
Россия. Премьер-лига Фламенго Зенит Жерсон
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Комментарии (32)
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1749328002
Мелочи.Далеко до привычных в ГАЗПРОМЕ 5-6.
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илья 009
1749329121
Газпром уволил 1500 сотрудников из за убытков компании в связи с санкциями и покупает второго игрока за 25000000 евро , первого за 35000000 евро...Зенит позор Российского футбола!
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kiolocernik
1749335150
Кто ведётся на эти фуфло-каналы с прогнозами?)) Правильно! Таких нет. И всё потому что есть отличный старый сервис. 12 лет в деле. В любом поиске найдешь его по фразе – «серебряный прогноз сервис». А самое главное, что там есть ГАРАНТИЯ!
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The only one
1749351140
Лучше бы детям в детдомах помогли...
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Мордаванин
1749353091
какойвизг в столичном лупанарие!))) розовые куртизаны возмущаются чужой денюжке)
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"supermax"
1749353523
И чемпионство в столетие пообещайте.... Главное чтоб переносить не пришлось
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власик
1749359063
Вранье! Жерсон будет получать 7 млн евро в год. Информация точная
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Номэд
1749366427
Жерсон может обойтись «Зениту» в 33 млн евро... Гыгы. На заработанное с продажи билетиков на столетие сейчас купят. Так думают педикулёзники
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Айболид
1749369596
игрока ещё нет (и не факт что будет ) , а з/п уже согласована . очередные бреди в стиле свиносекты , ну и естественно для её "адептов" . Они визжать начиают ещё до прочтения текста .
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