Раскрыта зарплата Жерсона в случае перехода в «Зенит»

Стало известно, сколько будет зарабатывать Жерсон, если перейдет в «Зенит».
Петербургский клуб предлагает 28-летнему бразильцу 4 миллиона евро в год, а также бонусы.
Ранее сообщалось, что Жерсон дал согласие на переход в «Зенит». Сине-бело-голубые выплатят 25 миллионов в качестве отступных, которые прописаны в контракте футболиста.
- Жерсон мог оказаться в «Зените» в феврале, но сделка сорвалась.
- Хавбек «Фламенго» забил 1 гол в 13 матчах за сборную Бразилии.
- У него есть опыт выступлений за «Рому», «Фиорентину», «Марсель».
Источник: etaratings