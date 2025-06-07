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  • Черчесов ответил на вопрос о возможном назначении главным тренером ЦСКА

Черчесов ответил на вопрос о возможном назначении главным тренером ЦСКА

Вчера, 21:34
13

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о возможном назначении в ЦСКА. Ранее стало известно, что главный тренер армейцев Марко Николич близок к уходу из московского клуба.

– По нашим данным, ваша кандидатура фигурирует в списке тренеров, которых сейчас рассматривают красно-синие. Это действительно так?

– Для начала хочу сказать, что жаль, что Николич уходит, Марко провел хороший сезон, взяв Кубок страны и бронзовые медали чемпионата.

По поводу моего присутствия в некоем списке ничего не знаю, но сам себя включил бы в него далеко не первым. Ведь есть коренные армейцы братья Березуцкие и Сергей Игнашевич, чьи карьеры неразрывно связаны с ЦСКА, это люди, бравшие с клубом Кубок УЕФА и множество золотых медалей РПЛ. Назначение кого-то из них выглядело бы логично. Но есть руководители ПФК, которые примут решение.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Черчесов Станислав Николич Марко
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Комментарии (13)
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АЛЕКС 58
1749322006
Только не чабана с берёзой
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Mirak92
1749323698
Не надо пожалуйста
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Тинез Розоп
1749324121
Берите джигита…(он умеет на лошадях ездить)
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шахта Заполярная
1749324800
Даешь Черчесова.
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Vitaga
1749325958
наверное впервые Стас сказал грамотно и не мутно.респект
Ответить
АК 68
1749328085
Не, Стасика не пригласят, он много денег захочет, а это не про ЦСКА.
Ответить
bratskij
1749328228
Нафиг он не упал.
Ответить
boris63
1749331334
Только тебя у нас не хватало.
Ответить
Plyash
1749359931
Да нет , ребята , вы чего ? Наш кавказский специалист привык к горным козлам да баранам , а тут славные коняжки , разница очевидна . Не приведи господь . Свят - свят - свят ...
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NewLife
1749366683
Роза Абрамовна, удобная у Вас фамилия: Накойхер))
Ответить
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