Черчесов ответил на вопрос о возможном назначении главным тренером ЦСКА

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о возможном назначении в ЦСКА. Ранее стало известно, что главный тренер армейцев Марко Николич близок к уходу из московского клуба.

– По нашим данным, ваша кандидатура фигурирует в списке тренеров, которых сейчас рассматривают красно-синие. Это действительно так?

– Для начала хочу сказать, что жаль, что Николич уходит, Марко провел хороший сезон, взяв Кубок страны и бронзовые медали чемпионата.

По поводу моего присутствия в некоем списке ничего не знаю, но сам себя включил бы в него далеко не первым. Ведь есть коренные армейцы братья Березуцкие и Сергей Игнашевич, чьи карьеры неразрывно связаны с ЦСКА, это люди, бравшие с клубом Кубок УЕФА и множество золотых медалей РПЛ. Назначение кого-то из них выглядело бы логично. Но есть руководители ПФК, которые примут решение.