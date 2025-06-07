Жерсон согласился на переход в «Зенит» – сумма трансфера составит 25 миллионов

Полузащитник «Фламенго» Жерсон близок к переходу в «Зенит».

Как сообщает журналист Вене Касагранде, 28-летний бразилец дал согласие на переход в петербургский клуб.

«Зенит» выплатит сумму отступных за Жерсона, которая составляет 25 миллионов евро. Зарплата футболиста будет больше в три раза, чем он получает во «Фламенго».