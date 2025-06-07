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  • Жерсон согласился на переход в «Зенит» – сумма трансфера составит 25 миллионов

Жерсон согласился на переход в «Зенит» – сумма трансфера составит 25 миллионов

Вчера, 18:50
29

Полузащитник «Фламенго» Жерсон близок к переходу в «Зенит».

Как сообщает журналист Вене Касагранде, 28-летний бразилец дал согласие на переход в петербургский клуб.

«Зенит» выплатит сумму отступных за Жерсона, которая составляет 25 миллионов евро. Зарплата футболиста будет больше в три раза, чем он получает во «Фламенго».

  • Жерсон мог оказаться в «Зените» в феврале, но сделка сорвалась.
  • Хавбек «Фламенго» забил 1 гол в 13 матчах за сборную Бразилии.
  • У него есть опыт выступлений за «Рому», «Фиорентину», «Марсель».

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Фламенго Зенит Жерсон
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Комментарии (29)
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kazatkaiden
1749313737
Когда-то писали, что в телегах один обман по прогнозам на спорт. Есть сайт отличный и проверенный. Матч ТВ о них говорил. В любом поиске ищем «серебряный прогноз сервис». Выходят в первых позициях. До победы играют. Гарантии. КФ отличные.
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Skull_Boy
1749314685
А пока кто-то собирает гуманитарку, а кто-то покупает очередного кривоного дЭбила
Ответить
Тинез Розоп
1749314688
А газ снова подорожает?…
Ответить
TOMSON
1749316672
Для современного футбола не дорого
Ответить
FWSPM
1749318212
нестолетний бестрофейник кинулся в спешке скупать весь неликвид на пляжах бразилии
Ответить
Интерес
1749319318
Жмоты,даже до тридцатника не дотянули! Куда мир жлобов катится???
Ответить
Круче чем вареные яица
1749322672
Топчик, тем более для РПЛ.
Ответить
aaaaahhhh
1749324198
Бюджет России к вашим услугам....:)))
Ответить
власик
1749358915
как источник информации по стоимости жерсона для зенита а так же его з\ плата бомбардир так себе. информация с потолка. Тут правды-ноль
Ответить
andr45
1749367101
И значит, нам нужна одна победа И два столетья — мы за ценой не постоим
Ответить
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