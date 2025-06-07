Жерсон согласился на переход в «Зенит» – сумма трансфера составит 25 миллионов

Полузащитник «Фламенго» Жерсон близок к переходу в «Зенит».
Как сообщает журналист Вене Касагранде, 28-летний бразилец дал согласие на переход в петербургский клуб.
«Зенит» выплатит сумму отступных за Жерсона, которая составляет 25 миллионов евро. Зарплата футболиста будет больше в три раза, чем он получает во «Фламенго».
- Жерсон мог оказаться в «Зените» в феврале, но сделка сорвалась.
- Хавбек «Фламенго» забил 1 гол в 13 матчах за сборную Бразилии.
- У него есть опыт выступлений за «Рому», «Фиорентину», «Марсель».
Источник: «Бомбардир»