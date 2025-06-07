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Губерниев объяснил уход Николича из ЦСКА в АЕК

Вчера, 16:54
8

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию с главным тренером ЦСКА Марко Николичем.

Сообщалось, что сербский специалист близок к уходу в АЕК.

– Как вы воспринимаете новости о Николиче?

– Как‑то был бессмертный диалог: у Тарковского с Эфросом. Тарковский у него спрашивает: «Вы будете ставить «Ревизора»? Эфрос говорит: «Да». Тарковский спрашивает: «У вас городничим будет артист Б?» А тот ему отвечает: «Артист Б у меня не будет городничим, потому что он, с моей точки зрения, плохой человек». А Тарковский вопрошает: «А разве артисты – люди?»

– Как можно перенести этот диалог на ситуацию с Николичем?

Насыпали греческих денег – Николич уходит. Насыпали бы русских – он бы остался. Думаю, тут дело в практической плоскости, а не возможности играть в еврокубках или что‑то еще.

Человек слаб, его можно понять. Другое дело, что лучше избегать публичных историй, когда ты говоришь, что будешь бороться за чемпионство.

Это как спортсмены, которые не объявляют о завершении карьеры, а берут паузу, чтобы получать деньги в ЦСП. Это нормальная история.

  • Николич возглавил ЦСКА прошлым летом.
  • Под его руководством армейцы стали бронзовыми призерами РПЛ и выиграли FONBET Кубок России.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига ЦСКА АЕК Николич Марко Губерниев Дмитрий
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Комментарии (8)
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Иван Петров 1986
1749304902
Просто там больше дали.
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Semenycch
1749305105
Этот Губерниев по себе самому судит. Сербские СМИ пишут, что Николич уходит по двум причинам, это спортивные возможности и близость к семье!
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andr45
1749309371
Когда футболеры переходят из одного клуба в другой, то это считается нормой. Николич переходит в чемпионат, который не только играет в европейских клубах, но и классом выше рассейского, то начинаются сопли и причитания) Смешно-с)
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Цугундeр
1749311150
Хоть стреляйте ,но этот гребец всего и вся глаголит истину. Почти всегда.)
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balam
1749369000
дегенерат советского союза
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