Губерниев объяснил уход Николича из ЦСКА в АЕК

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию с главным тренером ЦСКА Марко Николичем.

Сообщалось, что сербский специалист близок к уходу в АЕК.

– Как вы воспринимаете новости о Николиче?

– Как‑то был бессмертный диалог: у Тарковского с Эфросом. Тарковский у него спрашивает: «Вы будете ставить «Ревизора»? Эфрос говорит: «Да». Тарковский спрашивает: «У вас городничим будет артист Б?» А тот ему отвечает: «Артист Б у меня не будет городничим, потому что он, с моей точки зрения, плохой человек». А Тарковский вопрошает: «А разве артисты – люди?»

– Как можно перенести этот диалог на ситуацию с Николичем?

– Насыпали греческих денег – Николич уходит. Насыпали бы русских – он бы остался. Думаю, тут дело в практической плоскости, а не возможности играть в еврокубках или что‑то еще.

Человек слаб, его можно понять. Другое дело, что лучше избегать публичных историй, когда ты говоришь, что будешь бороться за чемпионство.

Это как спортсмены, которые не объявляют о завершении карьеры, а берут паузу, чтобы получать деньги в ЦСП. Это нормальная история.