Газзаев прокомментировал дикую ошибку Сафонова

Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев оценил момент с пропущенным голом в товарищеском матче с Нигерией (1:1).

На 71-й минуте забил нападающий «Генка» Толу Арокодаре.

Этому предшествовала дикая ошибка вратаря Матвея Сафонова.

Российская сборная пропустила впервые с 16 октября 2023 года.

«Футбола без ошибок не бывает. К тому же Матвей несколько раз спас команду. Думаю, эта ошибка не говорит о его уровне.

И хочу еще раз поздравить его с победой в Лиге чемпионов», – сказал Газзаев.