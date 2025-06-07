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Газзаев прокомментировал дикую ошибку Сафонова

Вчера, 16:29
6

Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев оценил момент с пропущенным голом в товарищеском матче с Нигерией (1:1).

  • На 71-й минуте забил нападающий «Генка» Толу Арокодаре.
  • Этому предшествовала дикая ошибка вратаря Матвея Сафонова.
  • Российская сборная пропустила впервые с 16 октября 2023 года.

«Футбола без ошибок не бывает. К тому же Матвей несколько раз спас команду. Думаю, эта ошибка не говорит о его уровне.

И хочу еще раз поздравить его с победой в Лиге чемпионов», – сказал Газзаев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные ПСЖ Нигерия Россия Сафонов Матвей Газзаев Валерий
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Комментарии (6)
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Vratarь
1749304681
Одна такая ошибка разрешена раз в пять лет - лимит выбран до 30го года
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логист
1749307818
А чего ожидать если выпускать вратаря без игровой практики и Карпин это знал, но его сверху попросили
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k611
1749313780
Просто ошибки вратаря сразу видны и запоминаются. В свое время Филимонов в матче с сб Украины допустил ляп, пропустив мяч со штрафного от Шевченко и сборная не попала на ЧЕ. При этом никто не вспомнил как тот же Филимонов выручал в матче со сб Франции, где наши добились победы со счётом 3-2 (дубль Панова и гол Карпина).
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АЛЕКС 58
1749320120
Что бы не было таких ошибок,нужно гнать Кафанова из сборной. У него любимчики Писька и Мотька,которые вечно косячат и привозят такие голы
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Андрей-Чистый-yandex
1749365846
А я так думаю где Карпин там и такие ошибки вратарей. Это он заставляет их играть с защитниками, а не выбивать куда подальше от ворот.
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