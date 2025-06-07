Газзаев прокомментировал дикую ошибку Сафонова

Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев оценил момент с пропущенным голом в товарищеском матче с Нигерией (1:1).
- На 71-й минуте забил нападающий «Генка» Толу Арокодаре.
- Этому предшествовала дикая ошибка вратаря Матвея Сафонова.
- Российская сборная пропустила впервые с 16 октября 2023 года.
«Футбола без ошибок не бывает. К тому же Матвей несколько раз спас команду. Думаю, эта ошибка не говорит о его уровне.
И хочу еще раз поздравить его с победой в Лиге чемпионов», – сказал Газзаев.
Источник: «Спорт-Экспресс»